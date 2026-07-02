Испания продължава похода към световната титла, но трябва да внимава срещу коравата Австрия

Един от фаворитите за световната титла Испания излиза срещу Австрия в 1/16-финален европейски сблъсък от Мондиал 2026. Срещата започва от 22:00 часа и ще се проведе на стадион "SoFi Стейдиъм" в Лос Анжелис. Победителят от двойката отново ще има за съперник тим от Стария континент - победителят измежду Португалия и Хърватия.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Испания влиза в този мач след серия от стабилни резултати, включваща три победи и две равенства в последните пет срещи и още по-впечатляващата серия от 33 поредни двубоя без поражение. Отборът започна с изненадваща грешна стъпка и нулево равенство с Кабо Верде, но след това включи на скорост и последователно победи Саудитска Арабия (4:0) и Уругвай (1:0).

Австрия пък намери място на елиминациите за пръв път от 1954 г. и то по най-драматичния начин - след като изравни на Алжир в последните секунди за 3:3 и така запази втората си позиция. Мачът предизвика доста дискусии, след като предварително се говореше, че равният резултат е най-вероятният възможен. Преди това Вундертимът се справи с дебютанта Йордания с 3:1 и отстъпи на Аржентина с 0:2 след два гола на Лионел Меси. Притеснителна за австрийците е серията им от 12 мача на Световното първенство без запазена чиста мрежа, датираща още от 1982 г.

Двата тима са се срещали на Световно само веднъж - през далечната 1978 г., когато Австрия печели с 2:1. В исторически план обаче предимството изцяло е на страната на Испания, които имат четири победи и един равен в последните 5 мача срещу този съперник, включително и разгромното 9:0 в квалификациите за ЕВРО 2000. За последно двата тима се срещнаха в контрола през 2009 г., когато Испания пак печели с много категорично - с 5:1. Последната победа на Австрия над "Ла Фурия" пък е отпреди цели 36 години - с 3:2 в приятелски мач през 1990 г.

И двамата селекционери имат своите проблеми, като Испания ще е без крилото Нико Уилямс, докато бранителят на Австрия Филип Мвене няма да е линия за мача.

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