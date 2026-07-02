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Австрия ще опита да изненада Испания

  • 2 юли 2026 | 08:43
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Австрия влиза в осминафиналите на Световното първенство с усещането, че няма какво да губи срещу действащия европейски шампион Испания.

След като си осигури място в елиминационната фаза след зрелищно равенство 3:3 с Алжир в последния мач от групите, австрийският тим, считан за аутсайдер, ще може да играе по-освободено срещу един от фаворитите за титлата.

Германският селекционер на Австрия, Ралф Рангник, похвали състава и стила на игра на Испания в сряда, но също така шеговито отбеляза, че неговият отбор е вкарал повече голове (6) в груповата фаза от испанците (5).

Австрия може да черпи увереност и от историята, тъй като двете страни се срещат за първи път от 25 години насам.

След спечелването на титлата в Южна Африка през 2010 г., Испания не успя да излезе от групите през 2014 г., а на последните две световни първенства отпадна още в първия си елиминационен мач.

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