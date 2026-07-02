Основен защитник няма да може да помогне на Австрия срещу Испания

Австрия ще играе без защитника Филип Мвене в мача си от 1/16-финалите на Световното първенство срещу Испания. Крайният бранител е с контузия в бедрото, съобщиха от футболната федерация на страната.

32-годишният играч на германския Майнц 05 е част от основния състав на старши треньора на австрийците Ралф Рангник. Той започна като титуляр в два от трите мача в груповата фаза на Мондиал 2026.

Двубоят срещу европейския шампион Испания близо до Лос Анджелис на 2 юли е първият от елиминационната фаза на Световно първенство за Австрия от 1954 година насам.

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Снимки: Imago