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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Белгия - Сенегал
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  3. Основен защитник няма да може да помогне на Австрия срещу Испания

Основен защитник няма да може да помогне на Австрия срещу Испания

  • 2 юли 2026 | 00:25
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Австрия ще играе без защитника Филип Мвене в мача си от 1/16-финалите на Световното първенство срещу Испания. Крайният бранител е с контузия в бедрото, съобщиха от футболната федерация на страната.

32-годишният играч на германския Майнц 05 е част от основния състав на старши треньора на австрийците Ралф Рангник. Той започна като титуляр в два от трите мача в груповата фаза на Мондиал 2026. 

Двубоят срещу европейския шампион Испания близо до Лос Анджелис на 2 юли е първият от елиминационната фаза на Световно първенство за Австрия от 1954 година насам.

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Снимки: Imago

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