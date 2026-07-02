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Легендата на испанския футбол Санти Касорла сложи край на славната си кариера

  • 2 юли 2026 | 17:12
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Легендата на испанския футбол Санти Касорла сложи край на славната си кариера

Легендата на испанския футбол Сантиаго Касорла слага край на професионалната си кариера, продължила над две десетилетия. 41-годишният плеймейкър, който спечели два трофея от Европейски първенства с Испания през 2008 и 2012 година, ще се оттегли от футбола след 23 години по терените в родината си, Англия и Катар.

"Сега като всичко свършва, когато ще окача бутонките, а шумът се превръща в тишина, всичко си идва на мястото, защото краят не беше където и да е - беше у дома", каза Санти Касорла във видео, публикувано в профилите му в социалните мрежи.

Като активен състезател испанецът спечели две поредни Купи на Футболната асоциация на Англия с Арсенал през 2014-а и 2015 година, както и два трофея от "Къмюнити Шийлд" през същите години, Купа Интертото на УЕФА с Виляреал през 2004-а, както и два пъти ликува в първенството на Катар и с Купата на страната с тима на Ал Сад към края на кариерата си. Той беше избран за футболист на годината в Испания за сезон 2006/07 и също така спечели приза за играч на сезона в Арсенал през 2012/13.

През миналата година Касорла помогна на родния си отбор Овиедо да достигне до елитната дивизия в испанския футбол и изигра последния си сезон със "сините" в Ла Лига.

Санти Касорла се оттегля с 143 гола в 776 мача за отбори като Виляреал, Рекреативо Уелва, Малага, Арсенал, Ал Сад и Овиедо, а с националната фланелка на "Ла Фурия Роха" има 81 участия и 15 попадения между 2008 и 2019 година.

"Касорла реши да се завърне, като получаваше минималната заплата, разрешена от лигата, и даряваше всички свои имиджови права на клуба. В замяна той поиска единствено 10% от продажбите на неговите фланелки да бъдат изцяло насочени към юношеската академия на Реал Овиедо, за да допринесе за развитието на бъдещите поколения", написаха от Овиедо в изявление.

От втородивизионния клуб заявиха, че биха искали той да остане в каквато и да е роля, която сам избере и го прави щастлив. Касорла бе поздравен и от официалните страници на бившите си отбори Арсенал, Виляреал и Малага.

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