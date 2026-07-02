Легендата на испанския футбол Санти Касорла сложи край на славната си кариера

Легендата на испанския футбол Сантиаго Касорла слага край на професионалната си кариера, продължила над две десетилетия. 41-годишният плеймейкър, който спечели два трофея от Европейски първенства с Испания през 2008 и 2012 година, ще се оттегли от футбола след 23 години по терените в родината си, Англия и Катар.

"Сега като всичко свършва, когато ще окача бутонките, а шумът се превръща в тишина, всичко си идва на мястото, защото краят не беше където и да е - беше у дома", каза Санти Касорла във видео, публикувано в профилите му в социалните мрежи.

Hay historias que no se cierran… se quedan para siempre. Gracias por tanto.



⚽8️⃣🔚💙



There are stories that don't end... they live on forever. Thank you for everything.#ElMagoDeLaSonrisa #GraciasSanti#RealOviedo 🔵⚪️ https://t.co/14Efc8jjyx — Real Oviedo (@RealOviedo) July 2, 2026

Като активен състезател испанецът спечели две поредни Купи на Футболната асоциация на Англия с Арсенал през 2014-а и 2015 година, както и два трофея от "Къмюнити Шийлд" през същите години, Купа Интертото на УЕФА с Виляреал през 2004-а, както и два пъти ликува в първенството на Катар и с Купата на страната с тима на Ал Сад към края на кариерата си. Той беше избран за футболист на годината в Испания за сезон 2006/07 и също така спечели приза за играч на сезона в Арсенал през 2012/13.

През миналата година Касорла помогна на родния си отбор Овиедо да достигне до елитната дивизия в испанския футбол и изигра последния си сезон със "сините" в Ла Лига.

Santi Cazorla has announced his retirement from professional football at the age of 41.



The playmaker spent the last three seasons at boyhood club Real Oviedo and confirmed his decision via social media on Thursday.



The former Spain international has ended a 25-year career that… pic.twitter.com/hluEZilMli — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 2, 2026

Санти Касорла се оттегля с 143 гола в 776 мача за отбори като Виляреал, Рекреативо Уелва, Малага, Арсенал, Ал Сад и Овиедо, а с националната фланелка на "Ла Фурия Роха" има 81 участия и 15 попадения между 2008 и 2019 година.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Santi Cazorla has announced his retirement from professional football.



A player loved by almost everyone in the game. Even rival fans found it hard to dislike him.



🏆🏆 FA Cup.

🏆 Intertoto Cup.

🏆🏆 European Championship.

🥇 Spain Player of the Year.

🥇… pic.twitter.com/bOaB89uxjP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 2, 2026

"Касорла реши да се завърне, като получаваше минималната заплата, разрешена от лигата, и даряваше всички свои имиджови права на клуба. В замяна той поиска единствено 10% от продажбите на неговите фланелки да бъдат изцяло насочени към юношеската академия на Реал Овиедо, за да допринесе за развитието на бъдещите поколения", написаха от Овиедо в изявление.

От втородивизионния клуб заявиха, че биха искали той да остане в каквато и да е роля, която сам избере и го прави щастлив. Касорла бе поздравен и от официалните страници на бившите си отбори Арсенал, Виляреал и Малага.

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