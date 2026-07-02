Как звездите се спасяват от тежките жеги на Мондиал 2026

Докато гореща вълна обхваща Съединените щати, отборите, които се състезават във фазата на директните елиминации на Световното първенство, ще се изправят пред допълнително предизвикателство: как да останат охладени.

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Още преди началото на турнира се очакваше това да бъде най-горещото Световно първенство от 1994 г., когато то за последно се проведе в САЩ. При висока влажност, опасност от гръмотевични бури и температури, които се очаква да бъдат близо до или над 38 градуса по Целзий в по-голямата част от страната, самата способност да се справиш с условията може да се окаже решаващо предимство.

Борбата с жегата далеч не се изчерпва само с паузите за хидратация по време на мач. В първия двубой от турнира срещу Мексико в Мексико Сити южноафриканският отбор се нареди за националния химн, облечен в нещо, което приличаше на сребристи, широки якета. Добавянето на допълнителни слоеве дрехи при изключително високи температури може да изглежда нелогично. Но тези якета са част от екипировката „Climacool“ на Adidas, специално създадена да намалява температурата на кожата и вътрешната телесна температура на играчите. Освен якетата, системата включва охлаждащи жилетки и калцуни/покрития за обувки.

„Управлението на телесната температура и справянето с топлината е един от най-важните стълбове на представянето, върху които работим в иновациите“, заяви пред The Athletic Маргерита Ракулия, директор „Представяне на спортистите“ в Adidas.

Ракулия каза, че иновационната група на Adidas е започнала да се фокусира върху охлаждането на спортистите през 2012 г., а четири години по-късно, преди Олимпийските игри в Рио, е представила първата си охлаждаща жилетка за атлети. Проведени са изследвания с университетски партньори, както и в собствената иновационна лаборатория на Adidas, която разполага с климатична камера за симулиране на различни условия. Целта е била чрез работа с професионални и любителски спортисти да се разбере как по-ефективно да се намалява телесната температура и да се подобрява представянето.

Якета Climacool бяха забелязани за първи път във Формула 1 в началото на 2025 г., когато пилотите на Мерцедес Джордж Ръсел и Кими Антонели бяха снимани с тях в Бахрейн, за да се справят с жегата в Близкия изток. В падока на Формула 1 те бяха наречени „космически якета“. Двамата ги носеха върху охлаждащи жилетки. Adidas е работил в тясно сътрудничество с Ръсел и Антонели, за да пригоди екипировката Climacool към техните нужди и размери. Макар подобни охлаждащи жилетки да са често срещани сред пилотите, носенето на якетата отгоре ги предпазва от излагане на високите температури, характерни за стартовата решетка, където автомобилите вече са запалени. Така пилотите остават възможно най-охладени преди да се качат в болидите си.

Обратната връзка от пилотите на Mercedes и техните физиотерапевти към Adidas е била положителна, което е довело до продължаване на използването на екипировката до края на сезона и през 2026 г. Това е помогнало на Adidas да започне да обмисля как охлаждащата технология може да бъде използвана и на Световното първенство. Компанията е взела предвид и обратната връзка от миналогодишното Световно клубно първенство, което се проведе при високи температури в САЩ миналото лято.

„Решихме да преработим охлаждащата жилетка и якето и да адаптираме тази технология за футбол“, каза Ракулия, „а след това да добавим и допълнителен продукт, който не е част от системата Climacool за Формула 1, но е предназначен за футбола — охлаждащото покритие за обувки.“

Adidas е работил в тясно сътрудничество с клубове, сред които Манчестър Юнайтед, Арсенал и Ювентус, в навечерието на Световното първенство, за да приспособи екипировката Climacool за футболисти. При тях жилетките трябва да се слагат и свалят по-често, обикновено по време на тренировки и на почивката, за разлика от пилотите във Формула 1, които не ги използват, след като вече са в болида.

El nuevo CLIMACOOL SYSTEM de adidas llega a los entrenamientos de España en el Mundial.



ℹ️ Todos los detalles de este sistema: https://t.co/TRZy1Onvwg...#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/iAh61VJQbQ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 13, 2026

„Увеличихме покритието на жилетката върху тялото, за да осигурим по-силно охлаждане, което е важно във футбола, където играчите имат кратки паузи“, каза Ракулия. „След това те трябва бързо да могат да слагат и свалят жилетката, затова добавихме цип отпред. Жилетката е в един размер, но трябва да отговаря на различни форми и размери на тялото, затова има възможност за регулиране отстрани, за да се осигури оптимален контакт, който в крайна сметка води до оптимално охлаждане.“

Adidas достави екипировката на 14 от 48-е участващи държави, включително Германия, Испания, Аржентина и Мексико, като им предостави якета, охлаждащи жилетки и покрития за обувки за турнира. Артикулите се съхраняват във фризерни кутии, за да останат температурите им ниски преди употреба.

„Жилетките, с които разполагаме, ни помагат да възстановим играча по-ефективно, като намаляват телесната температура“, каза Карлос Крус, физиотерапевт на Испания, във видео в YouTube канала на отбора. „Използваме ги, за да се опитаме да намалим умората и последващият процес на възстановяване да бъде много по-бърз. Използваме ги след тренировки, за да подпомогнем възстановяването, но можем да ги използваме и преди това, особено когато започваме загрявката или между загрявката и началото на мача. Това помага да се намали телесната температура и дава усещане на играча, че е по-възстановен и в по-добро състояние да се състезава.“

Подобно на пилотите на Мерцедес, които носят якетата възможно най-дълго преди да се качат в болида, версиите за Световното първенство са проектирани като „якета за химна“, според Ракулия, така че играчите да могат да ги носят по време на церемониите преди мача. Ракулия обясни, че якетата са предназначени да създадат „охлаждащ микроклимат“ около тялото. Тъй като са по-широки, те позволяват на въздуха да циркулира вътре, докато външната подплата не пропуска въздух, за да не излиза студеният въздух. Отразяващата повърхност не позволява външната температура да загрява тези, които носят якето. „Функцията определя дизайна“, добави тя.

Според Adidas екипировката за горната част на тялото може да намали вътрешната телесна температура с до 0,5ºC, а температурата на кожата — с до 13ºC. Якето и жилетката заедно тежат около един килограм, но са проектирани така, че да имат близък контакт с тялото. „За тренировъчни цели охлаждащият ефект надделява над допълнителната цена от това да носиш нещо тежко“, каза Ракулия.

Добавянето на покритието за обувки, което може бързо да се слага и сваля върху бутонките или на бос крак, идва от наблюденията на Adidas.

„Събрахме данни, че температурата на стъпалата е критичен фактор“, каза Ракулия. „Повишаването на температурата на стъпалата може да доведе до подуване на краката и до не много добро прилягане на бутонките, което може да се отрази негативно на комфорта и представянето.“ Покритието използва гел технология, за която Adidas твърди, че може да охлади стъпалата с 2ºC в рамките на минути. „Те помагат за възстановяването“, каза Крус. „Идеята е да се поставят или да останат поставени по време на почивката в съблекалните, така че когато играчите пристигнат или когато температурите са високи, да могат да ги сложат, да се охладят и да понижат телесната температура чрез стъпалата си.“

Макар Adidas да не е търсил активно обратна връзка по време на турнира, Ракулия каза, че видимото използване на якетата, жилетките и покритията за обувки е „добро потвърждение“, че системата се оказва ефективна. Тя добави, че испанският отбор се е свързал с Adidas в края на юни, за да даде „много положителна обратна връзка“ за системата, а някои играчи дори са поискали да я запазят за индивидуална употреба, когато се върнат в клубните си отбори.

Технологията, която започна във Формула 1 и си проправи път към футбола, вече е насочена и към други спортове. В Adidas се водят разговори как Climacool може да бъде използвана или адаптирана в дисциплини като тенис, волейбол, хокей или лека атлетика. Ракулия каза, че има „много дълъг списък от атлети на Adidas, които искат системата“.

И докато горещите вълни стават все по-чести по света, а спортът се адаптира към по-високите температури, намирането на начини за по-добро регулиране на телесната температура и охлаждане ще става все по-важно.

„Това е важно не само за професионалистите, но и за нас като потребители и обикновени, по-любителски спортисти“, каза Ракулия. „Така че тази тема няма да изчезне.“

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Снимки: Gettyimages