Рангник: Няма какво да губим, а можем да спечелим много

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник коментира предстоящия осминафинален двубой от Световно първенство срещу тима на Испания. Срещата ще се състои днес от 22:00 часа българско време.

„Те разполагат с много изключителни и технични играчи... Трябва задължително да продължим да търсим начини за решаване на проблемите. Нуждаем се от представяне на най-високо ниво. В този смисъл не бяхме в най-добрата си форма в последните три мача", заяви Рангник.

Основен защитник няма да може да помогне на Австрия срещу Испания

"Вече играхме срещу действащите световни шампиони (Аржентина - б.р.), а сега ще се изправим срещу действащите европейски шампиони. Няма какво да губим, а можем да спечелим много“, добави германският специалист.

Австрия се класира за 1/16-финалите след драматично равенство 3:3 срещу Алжир в последния кръг от груповата фаза.

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Снимки: Gettyimages