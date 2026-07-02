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Рангник: Няма какво да губим, а можем да спечелим много

  • 2 юли 2026 | 05:23
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Селекционерът на Австрия Ралф Рангник коментира предстоящия осминафинален двубой от Световно първенство срещу тима на Испания. Срещата ще се състои днес от 22:00 часа българско време.

„Те разполагат с много изключителни и технични играчи... Трябва задължително да продължим да търсим начини за решаване на проблемите. Нуждаем се от представяне на най-високо ниво. В този смисъл не бяхме в най-добрата си форма в последните три мача", заяви Рангник.

Основен защитник няма да може да помогне на Австрия срещу Испания
Основен защитник няма да може да помогне на Австрия срещу Испания

"Вече играхме срещу действащите световни шампиони (Аржентина - б.р.), а сега ще се изправим срещу действащите европейски шампиони. Няма какво да губим, а можем да спечелим много“, добави германският специалист.

Австрия се класира за 1/16-финалите след драматично равенство 3:3 срещу Алжир в последния кръг от груповата фаза.

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Снимки: Gettyimages

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