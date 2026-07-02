Рангник: Трябва да спрем Ямал, за да имаме шанс срещу Испания

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник заяви, че феновете по целия свят обичат да гледат как играе Ламин Ямал, но ограничаването на испанското крило да покаже таланта си ще бъде един от основните приоритети на отбора му в двубоя от 1/16-финалите на Световното първенство тази вечер от 22:00 часа българско време.

Ламин Ямал вече е готов да играе цял мач

Ямал записа 141 минути общо в трите мача от груповата фаза на Мондиал 2026 и се разписа веднъж. „Ламин Ямал е отличен футболист и ще бъде такъв през следващите 12, 13 или 14 години, може би дори повече“, коментира Рангник.

„Ако остане здрав и запази ясна главата си, може да изиграе много мачове. Той е един от играчите, които ще наблюдаваме много внимателно, за да не му даваме много пространство или възможности да се развихри. Той е играч, когото всички футболни фенове, независимо откъде са, обичат да гледат. Но нашата задача е да му позволим да държи топката възможно най-малко“, обясни още старши треньорът на австрийския тим.

Ралф Рангник смята, че отборът му ще трябва да повиши нивото си срещу състава на Испания, който е непобеден в 34 мача, считано от март 2023 година.

„Всички знаем, че трябва да се представим още по-добре от досегашните ни изяви. Срещу Испания това е очевидно. Трябва да направим още една крачка напред“, добави специалистът.

Капитанът на държавния тим на Австрия Дейвид Алаба, който прекара пет сезона в Реал Мадрид, коментира, че той и съотборниците му са напълно наясно с качеството, с което Испания разполага.

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„Те играят много атрактивен футбол. Имат огромно качество и индивидуални състезатели, които могат да променят нещата. Но ние не искаме да се крием. Искаме да играем атакуващо и да се опитаме да победим“, каза Алаба.

Австрия ще бъде без защитника Филип Мвене поради контузия, но Рангник заяви, че отборът му има достатъчно възможности, за да преодолее липсите.

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Снимки: Imago