Англия търси успех, но и ще трябва да внимава срещу една от приятните изненади ДР Конго

Англия излиза срещу ДР Конго в 1/16-финален мач от Мондиал 2026, който ще се играе днес от 19:00 часа българско време на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта. Победителят от тази среща ще се изправи в следващата фаза срещу един от съдомакините Мексико на "Ацтека", който снощи срази Еквадор с 2:0.

"Трите лъва" влизат в мача в ролята на голям фаворит, но все пак ще трябва и да внимават срещу противника, който вече спъна тим като Португалия в първия си мач на Световното. Англия е в отлична форма, записвайки четири победи и едно равенство в последните си пет срещи, като спечели и групата си, в която бяха още Гана, Хърватия и Панама.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Големите проблеми пред селекционера Томас Тухел са в защитата и по-конкретно на позицията на десния бек. Заради контузиите на Джаръл Куанса и Рийс Джеймс, най-вероятно ще се наложи Джед Спенс да започне по десния фланг на отбраната.

ДР Конго пък вече написа история, след като взе първия си успех в историята на световно първенство и спечели с 3:1 над Узбекистан. Това бе достатъчно отборът да попадне сред най-добрите трети тимове и съответно да отиде на елиминации. Африканците излязоха от нелека група с Португалия, Колумбия и узбеките.

Двете нации никога не са се срещали досега. Това обаче ще бъде третият случай, в който Англия се изправя срещу африкански съперник в елиминациите на Световно първенство, като е спечелила и двата си предишни мача срещу Камерун през 1990 г. и Сенегал през 2022 г.

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