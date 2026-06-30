Куанса няма да е готов за мача с ДР Конго, вариантите пред Тухел стават съвсем ограничени

Проблемите, които са свързани с десния фланг на отбраната на Англия, ще продължат да измъчват Томас Тухел и в първия мач на “трите лъва” от елиминациите. Според медиите на Острова Джаръл Куанса, който получи травма в глезена по време на двубоя с Панама, няма да е готов за сблъсъка от 1/16-финалите с ДР Конго. Рийс Джеймс също е контузен, а Тино Ливраменто вече се прибра в родината си и се оперира. Това означава, че като десен бек ще започне Джед Спенс. Футболистът на Тотнъм стартира и в двубоя с Гана, когато обаче действаше като ляв бек. Срещу Панама именно той замени Куанса, след като играчът на Байер (Леверкузен) напусна принудително.

В момента другите варианти за десния фланг на отбраната са да бъдат преквалифицирани Езри Конса или Джон Стоунс. Едни от най-сериозните критики към селекцията на Томас Тухел бяха свързани с това, че германецът така и не пожела да вземе звездата на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд.

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Снимки: Imago