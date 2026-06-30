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Пикфорд: Готови сме да отидем на война за Тухел

  • 30 юни 2026 | 16:08
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Вратарят на националния отбор на Англия, Джордан Пикфорд, заяви, че той и неговите съотборници са готови да излязат на война за своя мениджър Томас Тухел. “Трите лъва” са сочени за един от фаворитите на Световното първенство, където до момента записаха две победи над Хърватия и Панама, но завършиха наравно с Гана. Утре вечер островитяните ще се изправят срещу ДР Конго в 1/16-финал, а Пикфорд смята, че срещите и надъхването на Тухел към играчите дават резултат.

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“Имаме вяра и сме сплотени. Мисля, че и преди сме го имали, но сегашният мениджър има тази вяра в нас. Срещите, които той провежда с нас, са сякаш си готов да излезеш на война. Той влага това в теб. Провеждаме различни видове срещи и винаги има момент от сорта “да, време е. Всички искаме едно и също, имаме една и съща цел в този състав, който той е подбрал. Всички сме в добро настроение и в добър момент от кариерите си”, заяви Пикфорд пред “ББС”.

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Снимки: Gettyimages

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