Пикфорд: Готови сме да отидем на война за Тухел

Вратарят на националния отбор на Англия, Джордан Пикфорд, заяви, че той и неговите съотборници са готови да излязат на война за своя мениджър Томас Тухел. “Трите лъва” са сочени за един от фаворитите на Световното първенство, където до момента записаха две победи над Хърватия и Панама, но завършиха наравно с Гана. Утре вечер островитяните ще се изправят срещу ДР Конго в 1/16-финал, а Пикфорд смята, че срещите и надъхването на Тухел към играчите дават резултат.

Йоан Уиса: Нямам търпение за сблъсъка с Англия, заслужихме си го

“Имаме вяра и сме сплотени. Мисля, че и преди сме го имали, но сегашният мениджър има тази вяра в нас. Срещите, които той провежда с нас, са сякаш си готов да излезеш на война. Той влага това в теб. Провеждаме различни видове срещи и винаги има момент от сорта “да, време е. Всички искаме едно и също, имаме една и съща цел в този състав, който той е подбрал. Всички сме в добро настроение и в добър момент от кариерите си”, заяви Пикфорд пред “ББС”.

Шиърър: Тухел все още търси решения по фланговете, но и в защита сме много неуверени

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages