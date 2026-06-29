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Конго остава без подкрепата на „живата статуя“ за сблъсъка с Англия

  • 29 юни 2026 | 08:42
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Мистичният суперфен на ДР Конго, наричан „живата статуя“, получи отказ за американска виза и няма да може да подкрепи отбора в 1/16-финалния сблъсък с Англия.

Странният духовен водач Мишел Кука Мболадинга твърди, че може да предава „емоционална издръжливост“ на играчите на Конго и е почитан като техен талисман за късмет.

По време на целите 90 минути на мачовете той стои напълно неподвижен с една вдигната ръка, имитирайки статуя на убития конгоански герой, президентът Патрис Лумумба.

Неговото необичайно бдение стана изключително популярно в интернет, след като фенове бяха заснети да танцуват около него по време на турнира за Купата на африканските нации.

Футболистите дори отправиха успешна петиция до президента на Конго Феликс Чисекеди, за да му бъде позволено да ги подкрепи в мача от груповата фаза на 23 юни в Мексико.

Правителството на САЩ обаче му е наложило забрана поради проблеми с визата и съображения за общественото здраве. Поради това той ще пропусне най-големия мач в историята на „леопардите“ срещу Англия.

Мболадинга, на 49 години, е прекарал години в усъвършенстване на своя номер като статуя, носейки елегантен костюм, за да прилича досущ на своя идол, убит през 1961 г.

Артистът тренира до 20 дни в месеца, за да усъвършенства бдението си, и носи ярко оцветени костюми в стила на 60-те години, характерен за неговия убит герой.

Лумумба е легендарна икона в Конго, след като извежда нацията до независимост от Белгия година преди жестоката си смърт.

Той е заловен и измъчван до смърт от своите противници, преди тялото му да бъде разтворено в киселина.

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Снимки: Imago

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