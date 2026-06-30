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  3. Мадуеке: Подхождаме изключително сериозно към дузпите, радвам се за гола на Мартинели

Мадуеке: Подхождаме изключително сериозно към дузпите, радвам се за гола на Мартинели

  • 30 юни 2026 | 08:17
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Нони Мадуеке разкри, че Англия приема тренировките на дузпи изключително сериозно. Финалистите от Евро 2024 ще се изправят срещу Демократична република Конго в осминафинален двубой в сряда, след като спечелиха група L благодарение на победи над Хърватия и Панама, между които записаха равенство с Гана.

Англия е считана за явен фаворит в срещата на „Мерцедес-Бенц Стейдиъм“ в Атланта, но нищо не е оставено на случайността, включително и възможността мачът да бъде решен след изпълнение на дузпи.

Ударите от бялата точка често са били проклятие за националния отбор през годините, включително при загубата на финала на Европейското първенство от Италия през 2021 г. Сега обаче хората на Тухел са готови да стигнат докрай.

„Точно както към всички останали фази на играта, подхождаме изключително сериозно. Както казахте, когато навлезеш в елиминациите, това е нещо, което става все по-вероятно в мачовете. Както във всеки аспект от играта ни, искаш да си на най-високо ниво и тук.“, заяви Нони Мадуеке относно евентуални дузпи.

„Да, разбира се. Винаги съм готов да изпълня дузпа. В крайна сметка всичко зависи от решението на треньора, какво иска той и какво смята, че е най-добро за отбора. Но от моя страна, аз ще го направя.“

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Нападателят на Англия се зарадва, след като научи, че съотборникът му в Арсенал Габриел Мартинели е вкарал победния гол за Бразилия срещу Япония

„О, топ. Топ, топ, топ. Не, сериозно. Радвам се за него. Надявам се да продължи да се справя изключително добре, само да не играят срещу нас!!“

Нападателят на Арсенал разкри и подробно очакванията си за мача срещу ДР Конго.

„Очаквам труден мач, със сигурност. Смятам, че когато стигнеш до този етап на Световното първенство, не можеш да подценяваш нито един съперник. Всички противници са опасни. Всички имат своите силни страни и качества, които се опитват да наложат в играта. Този мач няма да е по-различен. Ще бъде труден. Ще бъдем готови от самото начало.“

Нони Мадуеке даде мнението си и за това, че на стадионът на който ще се играе двубоя в Аталанта, покривът най-вероятно ще бъде затворен.

„Няма никаква разлика, честно казано, дали покривът е отворен или затворен. За нас е страхотно. Мисля, че ще бъде около 19-20 градуса, така че е перфектно. Теренът е добър. Не мисля, че това ще бъде какъвто и да е проблем. Подходът е същият“, завърши той.

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