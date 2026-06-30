Рууни: Мейну трябва да започне вместо Андерсън срещу ДР Конго

Бившият капитан на Англия Уейн Рууни заяви, че би избрал полузащитника на Манчестър Юнайтед Коби Мейну пред Елиът Андерсън в предстоящия мач от 1/16-финалите на Световното първенство срещу ДР Конго в сряда.

Мейну, който все още не е записал участие на този Мондиал, не беше играл в официален мач за Англия от септември 2024 г., след като загуби титулярното си място в Юнайтед под ръководството на бившия мениджър Рубен Аморим. Въпреки това, при новия наставник Майкъл Карик, 21-годишният футболист си върна позицията както в клубния, така и в националния отбор. Той взе участие в последните четири приятелски срещи на страната, но остана на резервната скамейка и в трите мача от груповата фаза.

От своя страна, Андерсън, който е напът да се присъедини към Манчестър Сити от Нотингам Форест срещу рекордната за клуба сума от 116 милиона паунда, беше титуляр и в трите двубоя от група L.

В своето предаване „The Wayne Rooney Show“ Рууни коментира предпочитанията си за халфовата линия: „Бих заложил на Деклан Райс като опорен халф, а пред него – Мейну и Джуд Белингам.

Мейну може да предложи по малко и от двете, но най-голямата му сила са действията в ограничени пространства – контролът му с крака в малки зони, след което следва и точен пас. Мисля, че той е единственият, който е способен да прави това в подобни ситуации“, добави Рууни.

Бившият нападател на Англия Емил Хески, който също беше гост в предаването, изрази изненадата си, че в заключителните минути на победата с 2:0 над Панама в групите, селекционерът Тухел е предпочел 36-годишния полузащитник на Брентфорд Джордан Хендерсън пред Мейну.

„Бях изненадан, че Джордан Хендерсън изобщо е в състава“, каза Хески. „И за да затвориш мача, пускаш играч над 30 години, а не такъв на 20, който може да свърши същата работа. Пред него вероятно има още три турнира и той може да израсне с отбора. Не знам как бих се чувствал на мястото на Коби Мейну.“

Анализирайки мача с Панама, Рууни отбеляза: „Срещу отбор, който се защитава в нисък блок, можеш да използваш Белингам по-дълбоко в терена. Той е играч с интензитет, желание и устрем. Морган Роджърс е по-подходящ за игра с гръб към вратата от Белингам. Срещу по-големи отбори ще видим Джуд на тази позиция.“

Относно потенциалния рекорден трансфер на Андерсън и представянето му за Англия, Хески коментира: „Трябва да гледаме отвъд цената. Етикетът с цената винаги ще бъде тоягата, с която го удрят.“

„Той е фантастичен играч“, добави Рууни. „Яд ме е, че Манчестър Юнайтед не го привлече, но сме виждали какво се случва, когато играчи преминават за огромни суми – като Калвин Филипс и донякъде Джак Грийлиш – понякога те просто не се вписват.“

Запитан за партньорството между Райс и Андерсън като дефанзивни халфове, Рууни беше категоричен: „В мача с Гана не мисля, че това беше необходимо.“

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