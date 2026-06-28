Хендерсън: Оттук нататък ще става само по-трудно

Джордан Хендерсън стана първият английски футболист, играл на четири световни първенства, когато влезе срещу Панама, но все още мечтае за големи успехи преди елиминационните кръгове на Мондиал 2026. 36-годишният халф се появи като резерва при победата с 2:0 в събота, която осигури на Англия продължаване напред като победител в група L и двубой срещу ДР Конго на 1/16-финалите.

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Хендерсън участва на Световното първенство през 2014 година, когато отборът на Рой Ходжсън отпадна в груповата фаза, а след това беше в състава, който стигна до полуфиналите през 2018-а и четвъртфиналите четири години по-късно. Ролята му се промени значително за този турнир и той е готов да направи всичко необходимо, за да помогне на Англия най-накрая да сложи край на 60-те години без трофей.

„Времето лети много бързо. Много е специално да представям страната си на четири световни първенства. Просто съм щастлив да бъда част от този тим и това е все още толкова специално сега, колкото беше, когато дебютирах", каза той.

„Щастлив съм, че мога да помогна колкото е възможно повече, както на терена, така и извън него, и просто се опитвам да дам всичко от себе си, за да постигнем мечтите си“, добави полузащитникът.

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Англия направи каквото им е необходимо, за да излезе от трудна група като победител, осигурявайки си по-сигурен път към последните етапи, отколкото ако бяха завършили втори. Хендерсън знае какво се изисква в елиминационната фаза.

„Елиминационният футбол е труден, просто трябва да останем спокойни в този момент, да вярваме в това, което сме постигнали досега. Имаме невероятен отбор, стартът в групата беше добър. Спечелването на групата не беше лесно, така че момчетата заслужават малко признание за това. Оттук нататък ще става само по-трудно. Трябва да останем уверени, да следваме това, което мениджърът иска от нас в плана за игра, и мисля, че ако можем да го изпълним, тогава ще имаме добър шанс да спечелим мачове“, коментира още Хендерсън.

Англия ще играе срещу ДР Конго за първи път и въпреки че е на 41-о място в света, отборът взе четири точки от групата си, включително равенство 1:1 с Португалия.

„Видях в първия мач, че постигнаха добър резултат срещу Португалия. Така че са добър тим, имат няколко много силни играчи. В елиминационните кръгове никой мач не е лесен“, завърши Хендерсън.

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Снимки: Gettyimages