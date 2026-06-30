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Йоан Уиса: Нямам търпение за сблъсъка с Англия, заслужихме си го

  • 30 юни 2026 | 14:22
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Нападателят на ДР Конго Йоан Уиса заяви, че той и съотборниците му очакват с нетърпение предстоящия елиминационен мач от Световното първенство срещу Англия. Правото да се изправят срещу „трите лъва“ конгоанците си спечелиха след решителна победа с 3:1 над Узбекистан в събота.

Уиса, който играе за Нюкасъл, се превърна в герой за своя тим, отбелязвайки два от головете в ключовия мач.

„Очаква ни съвсем различен двубой срещу Англия. Ще бъде много, много, много трудно срещу едни от най-добрите футболисти и един от най-силните отбори в света. Трябва да се насладим на момента. Заслужихме си този мач и нямаме търпение той да започне“, коментира нападателят.

В състава на ДР Конго личат и други имена, познати на английските фенове, като Арън Уан-Бисака, Аксел Туанзебе и Ноа Садики. Самият Уиса имаше труден първи сезон в Нюкасъл след трансфера си от Брентфорд, като дълго време лекуваше контузия и успя да отбележи едва три гола във всички състезания.

„Претърпях неприятна травма и завръщането не беше лесно. Исках да се върна бързо и да наваксам, но това обикновено е грешка. Не показах най-доброто от себе си в Нюкасъл, но знам, че моето време ще дойде. Може би то е точно сега. Искам да докажа на всички, че съм в добро състояние, както физически, така и психически. Не съм забравил как се играе футбол“, добави Уиса.

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