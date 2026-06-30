Английски национал претърпя операция

От Нюкасъл потвърдиха, че Тино Ливраменто е претърпял успешна лека хирургическа интервенция. Очакванията са, че Ливраменто ще може да се възстанови и да бъде на разположение за старта на лятната подготовка на “свраките”.

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Защитникът бе част от избранниците на Томас Тухел за Световното първенство, където трябваше да е втори избор за десен защитник след Рийс Джеймс, но получи травма на тренировка преди първия двубой и бе освободен. Изборът на Ливраменто бе спорен от самото начало, тъй като той бе предпочетен пред Трент Александър-Арнолд, макар че пропусна последните пет седмици от сезона поради травма в бедрото.

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Снимки: Gettyimages