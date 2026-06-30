Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Нюкасъл
  3. Английски национал претърпя операция

Английски национал претърпя операция

  • 30 юни 2026 | 13:47
  • 297
  • 0

От Нюкасъл потвърдиха, че Тино Ливраменто е претърпял успешна лека хирургическа интервенция. Очакванията са, че Ливраменто ще може да се възстанови и да бъде на разположение за старта на лятната подготовка на “свраките”.

Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч
Контузия в лагера на Англия преди мача с Хърватия, Тухел извика нов играч

Защитникът бе част от избранниците на Томас Тухел за Световното първенство, където трябваше да е втори избор за десен защитник след Рийс Джеймс, но получи травма на тренировка преди първия двубой и бе освободен. Изборът на Ливраменто бе спорен от самото начало, тъй като той бе предпочетен пред Трент Александър-Арнолд, макар че пропусна последните пет седмици от сезона поради травма в бедрото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

  • 30 юни 2026 | 11:27
  • 609
  • 0
Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

  • 30 юни 2026 | 11:08
  • 1079
  • 0
Кристиан Ромеро поднови тренировки

Кристиан Ромеро поднови тренировки

  • 30 юни 2026 | 11:04
  • 337
  • 0
Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

  • 30 юни 2026 | 10:56
  • 1334
  • 1
Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

  • 30 юни 2026 | 10:34
  • 590
  • 0
Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

  • 30 юни 2026 | 10:30
  • 1890
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 11393
  • 61
Халф обяви трансфера си в Левски

Халф обяви трансфера си в Левски

  • 30 юни 2026 | 13:56
  • 2014
  • 2
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 7130
  • 15
Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

  • 30 юни 2026 | 13:55
  • 2413
  • 5
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 9592
  • 15
Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

  • 30 юни 2026 | 07:35
  • 8109
  • 5