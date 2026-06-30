Официално: Атлетико подаде жалба срещу Барселона заради Хулиан Алварес

Ръководството на Атлетико Мадрид е подало официална жалба до ФИФА и Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) срещу Барселона. Причината е предполагаем нерегламентиран натиск върху нападателя Хулиан Алварес.
В жалбата си Атлетико настоява двете организации да образуват дисциплинарно производство срещу каталунския клуб и да му наложат съответните санкции.
Основанието за тези действия е, че от Барселона са водили преговори с играч, който има действащ договор с друг клуб, което е в разрез с трансферните правила.
По-рано самият Алварес изрази желанието си да напусне Атлетико.
Според информациите, Барселона има готовност да плати 100 милиона евро за аржентинския нападател.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages