Официално: Атлетико подаде жалба срещу Барселона заради Хулиан Алварес

Ръководството на Атлетико Мадрид е подало официална жалба до ФИФА и Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) срещу Барселона. Причината е предполагаем нерегламентиран натиск върху нападателя Хулиан Алварес.

В жалбата си Атлетико настоява двете организации да образуват дисциплинарно производство срещу каталунския клуб и да му наложат съответните санкции.

Основанието за тези действия е, че от Барселона са водили преговори с играч, който има действащ договор с друг клуб, което е в разрез с трансферните правила.

💣🚨 BREAKING: Atlético Madrid have today filed a complaint with FIFA and the Royal Spanish Football Federation against FC Barcelona over what they believe is the club’s “harassment” regarding Julián Álvarez.



Atlético have asked both governing bodies to open disciplinary… pic.twitter.com/aXHFOFgJXq — Atletico Universe (@atletiuniverse) June 30, 2026

По-рано самият Алварес изрази желанието си да напусне Атлетико.

Според информациите, Барселона има готовност да плати 100 милиона евро за аржентинския нападател.

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Снимки: Gettyimages