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  3. Официално: Атлетико подаде жалба срещу Барселона заради Хулиан Алварес

Официално: Атлетико подаде жалба срещу Барселона заради Хулиан Алварес

  • 30 юни 2026 | 21:50
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Ръководството на Атлетико Мадрид е подало официална жалба до ФИФА и Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) срещу Барселона. Причината е предполагаем нерегламентиран натиск върху нападателя Хулиан Алварес.

В жалбата си Атлетико настоява двете организации да образуват дисциплинарно производство срещу каталунския клуб и да му наложат съответните санкции.

Основанието за тези действия е, че от Барселона са водили преговори с играч, който има действащ договор с друг клуб, което е в разрез с трансферните правила.

По-рано самият Алварес изрази желанието си да напусне Атлетико.

Според информациите, Барселона има готовност да плати 100 милиона евро за аржентинския нападател.

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Снимки: Gettyimages

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