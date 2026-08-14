ПСЖ уреди и другата си офанзивна трансферна цел

Пари Сен Жермен е постигнал устна договорка с Аякс за трансфера на Мика Годс. Според Фабрицио Романо общата стойност на сделката е за 55 милиона евро, като нидерландският гранд е приел тази нова оферта на парижани. Сега предстои двата клуба да подпишат документите и трансферът да бъде финализиран.
21-годишното белгийско крило направи страхотен минал сезон, в който отбеляза 17 гола и направи 12 асистенции в Ередивизи. Той игра в първите три квалификационни кръга в Шампионската лига през това лято, а в първия мач от новия сезон в Ередивизи влезе като резерва срещу Цволе. След това пропусна вчерашния реванш с Шелбърн, тъй като бе ясно, че трансферът му ще стане факт всеки момент.
Така за няколко часа ПСЖ спазари и последните си две офанзивни цели, след като се споразумя и с Барселона за трансфера на Феран Торес, за когото ще плати 50 милиона евро. Това пък отваря вратите за изходящия трансфер на Брадли Баркола, за когото Ливърпул преговаря активно с европейския клубен шампион.
Снимки: Imago