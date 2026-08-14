ПСЖ уреди и другата си офанзивна трансферна цел

Пари Сен Жермен е постигнал устна договорка с Аякс за трансфера на Мика Годс. Според Фабрицио Романо общата стойност на сделката е за 55 милиона евро, като нидерландският гранд е приел тази нова оферта на парижани. Сега предстои двата клуба да подпишат документите и трансферът да бъде финализиран.

21-годишното белгийско крило направи страхотен минал сезон, в който отбеляза 17 гола и направи 12 асистенции в Ередивизи. Той игра в първите три квалификационни кръга в Шампионската лига през това лято, а в първия мач от новия сезон в Ередивизи влезе като резерва срещу Цволе. След това пропусна вчерашния реванш с Шелбърн, тъй като бе ясно, че трансферът му ще стане факт всеки момент.

Така за няколко часа ПСЖ спазари и последните си две офанзивни цели, след като се споразумя и с Барселона за трансфера на Феран Торес, за когото ще плати 50 милиона евро. Това пък отваря вратите за изходящия трансфер на Брадли Баркола, за когото Ливърпул преговаря активно с европейския клубен шампион.

🚨🔴🔵 BREAKING: Paris Saint-Germain reach verbal agreement with Ajax for Mika Godts, here we go! 💣



Package worth €55m verbally agreed after new official bid sent by PSG.



Documents yet to be exchanged but verbal pact in place.



Exclusive story from July, confirmed. 🇧🇪 pic.twitter.com/FVLEGeppX9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago