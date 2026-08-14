Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърди сръбското издание Direktno. Сръбският полузащитник е свободен агент, след като договорът му с АЕК изтече, а според информацията вече е постигнал пълна договорка със „сините“.

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Очаква се сделката да бъде официализирана още днес. Ако всичко се развие по план, Груич ще продължи кариерата си на Балканите, но този път в България.

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Халфът пристига след успешен сезон в АЕК, с който спечели шампионската титла на Гърция. След края на кампанията обаче клубът не му предложи нов договор и двете страни се разделиха. Кариерата на Груич през последните години бе белязана от няколко контузии, но 30-годишният футболист продължава да има сериозна визитка.

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Първите си големи успехи той постига с Цървена звезда. През 2016 г. Ливърпул го привлича за около 7 млн. евро, но сърбинът така и не успя да се утвърди на „Анфийлд“. Следват периоди под наем в Кардиф и Херта, а през 2022 г. Порто го купува за 9 млн. евро.

След края на престоя си в португалския гранд Груич преминава в АЕК, където прекара последния сезон и стана шампион на Гърция.

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На международно ниво полузащитникът дебютира за Сърбия през май 2016 г. и до момента има 30 мача за националния отбор.

Трансферът в Левски би бил сериозно попълнение за отбора, който стартира убедително новия сезон и след първите четири кръга е лидер в първенството с пълен актив от 12 точки. „Сините“ имат и важен плейоф в Шампионската лига, където ги очаква именно АЕК.

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