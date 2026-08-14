Кьолн отказа 50 милиона от Дортмунд за големия си талант

Кьолн е отхвърлил оферта на Борусия (Дортмунд) от 50 милиона евро за нападателя на тима Саид Ел Мала, твърди журналистът Николо Скира.

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Ел Мала минава за един от най-добрите млади германски нападатели, като още през първия си сезон в Бундеслигата той вкара впечатляващите 13 гола и 5 асистенции. 19-годишният талант е младежки национал на Германия със 7 мача и един гол. Той беше извикан и в мъжкия тим на Германия от бившия селекционер точно преди Световното първенство, но не намери място в окончателния състав. Нападателят има договор с Кьолн до 2030 година. Ел Мала ще навърши 20 години на 26 август, неговият баща е ливанец, а майка му е германка.

🚨❌ DEAL OFF unless a transfer miracle happens before Deadline Day.



“Said El Mala is not a Borussia Dortmund player and he will not become one this summer either,” BVB boss Lars Ricken told Funke Mediengruppe when asked directly.



“We have had open discussions with the people… pic.twitter.com/p8Tr7Bly5j — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 14, 2026

По-късно директорът на Борусия Ларс Рикен разкри, че клубът ще се откаже от преследването на тийнейджъра. „Саид Ел Мала не е играч на Борусия (Дортмунд) и няма да стане такъв и тази лято. През последните дни имахме открити разговори с отговорните хора в Кьолн, но те отхвърлиха нашето последно предложение. Борусия няма да изпрати друга оферта и повече няма да преследва трансфер за играча“, заяви Рикен пред Funke Mediengruppe.

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Снимки: Imago