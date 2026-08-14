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Барселона може да се пренасочи към “новия” Луис Суарес

  • 14 авг 2026 | 16:06
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Барселона може да се пренасочи към “новия” Луис Суарес

От Барселона обмислят възможността да се пробват за нападателя Луис Суарес, ако не успеят да привлекат Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, съобщава Фабрицио Романо. Не става въпрос обаче за бившата уругвайска звезда на каталунците, а за колумбийския голмайстор на Спортинг (Лисабон).

Според трансферния експерт испанският шампион би се задействал за Суарес само ако не се договори с Атлетико за Алварес до следващата седмица. Освен това в Спортинг нямат никакво намерение да сключват споразумение за 28-годишния играч, който е ключова фигура за тях. Ето защо от Барса ще трябва да платят откупната му клауза в размер на 80 млн. евро, ако искат да подпишат с него.

Суарес има богат опит в Испания като играч на Гранада, ВалядолидХимнастик, Сарагоса, Гранада и Алмерия. С екипа на последния тим той дори стана топ реализатор на Ла Лига 2 през сезон 2024/25. Така миналото лято лисабонският гранд го привлече за около 28 млн. евро, а колумбийският национал се отплати с 38 гола и 9 асистенции в 54 мача в дебютната си кампания в клуба.

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Снимки: Gettyimages

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