Барселона може да се пренасочи към “новия” Луис Суарес

От Барселона обмислят възможността да се пробват за нападателя Луис Суарес, ако не успеят да привлекат Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид, съобщава Фабрицио Романо. Не става въпрос обаче за бившата уругвайска звезда на каталунците, а за колумбийския голмайстор на Спортинг (Лисабон).

Според трансферния експерт испанският шампион би се задействал за Суарес само ако не се договори с Атлетико за Алварес до следващата седмица. Освен това в Спортинг нямат никакво намерение да сключват споразумение за 28-годишния играч, който е ключова фигура за тях. Ето защо от Барса ще трябва да платят откупната му клауза в размер на 80 млн. евро, ако искат да подпишат с него.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona consider Sporting striker Luis Suárez among options — if Julián Álvarez deal doesn’t happen.



Not easy as key player for Sporting but part of Barça shortlist.



Barça will only consider Suárez/more options from next week — if Julián deal is still off. pic.twitter.com/LFPEuCW056 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

Суарес има богат опит в Испания като играч на Гранада, Валядолид, Химнастик, Сарагоса, Гранада и Алмерия. С екипа на последния тим той дори стана топ реализатор на Ла Лига 2 през сезон 2024/25. Така миналото лято лисабонският гранд го привлече за около 28 млн. евро, а колумбийският национал се отплати с 38 гола и 9 асистенции в 54 мача в дебютната си кампания в клуба.

🚨🟢⚪️ Sporting make clear they have no plans to sell Luis Suárez this summer, seen as key player.



Sporting have been pointing at €80m release clause to every club interested this summer, since June — when also Fenerbahçe presidential candidate tried to sign him. pic.twitter.com/lLnxmbuFl3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

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Снимки: Gettyimages