Милан отново намали цената на Леао

Португалецът Рафаел Леао не е убедил старши треньора Рубен Аморим да го задържи на 100 процента, а цената, която Милан иска за нападателя, е намаляла още повече, потенциално под 50 милиона евро, твърди Sky Sport Italia.

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Към настоящия момент Леао все още няма никакви конкретни предложения от Премиър лийг или Ла Лига, каквото бе неговото желание, и при оставащи малко повече от две седмици от летния трансферен прозорец, остава неясно къде ще играе футболистът през предстоящия сезон.

🚨❌ Amorim has been CLEAR with the club: he wants RAFA LEÃO to be SOLD!



✅Milan INFORMED their AGENTS that they have LOWERED their asking PRICE: he can LEAVE for 40/45M. @SkySport pic.twitter.com/cD2bOf7SLf — Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) August 14, 2026

Аморим би се радвал да задържи Леао, но също така не би се противопоставил на продажбата му при подходящи условия. „Росонерите“ първоначално искаха около 60 милиона евро, но напоследък се цитира по-ниска сума, като Милан може дори да започне да обмисля оферти от 40-45 милиона евро. Това е значително намаление спрямо клаузата за освобождаване на 27-годишния играч, която възлиза на 175 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages