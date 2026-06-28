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Аржентинска легенда призова Атлетико (Мадрид) да намери решение за Хулиан Алварес на фона на интереса от Барселона

  • 28 юни 2026 | 09:04
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Легенда на аржентинския футбол настоя Атлетико (Мадрид) да намери решение за Хулиан Алварес, към когото сериозен интерес проявява Барселона. През изминалата седмица Алварес публично обяви желанието си да напусне „дюшекчиите“. Сред заинтересованите от привличането на аржентинеца това лято са и клубове като Арсенал и най-големият конкурент на Барса - Реал (Мадрид). Изглежда обаче, че за самия футболист най-желаната дестинация е Каталуния.

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Макси Родригес коментира пред „Marca“ бъдещето на Алварес, като предположи, че най-доброто решение е да се избегне превръщането на ситуацията в трансферна сага между Атлетико и Барселона.

„Феновете винаги искат най-доброто за своя клуб, а Хулиан също иска най-доброто за себе си. Трябва да поемаме отговорност за действията си. Но... не мога да говоря за това, защото не познавам цялата ситуация. Не знам какви точно са позициите. Трудно е да се анализира или говори отвън", коментира Макси Лопес.

Бившият аржентински национал завърши като голмайстор за Купата на Краля в последния си сезон с Атлетико, преди да премине в Премиър лийг, за да се присъедини към Ливърпул. Той прекара два сезона и половина на „Анфийлд“, печелейки Купата на лигата през 2012 г. под ръководството на Кени Далглиш, след което се завърна в родния си клуб Нюелс Олд Бойс.

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