Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. 100 млн. евро няма да стигнат на Барса за Хулиан Алварес

100 млн. евро няма да стигнат на Барса за Хулиан Алварес

  • 15 май 2026 | 06:51
  • 283
  • 0
100 млн. евро няма да стигнат на Барса за Хулиан Алварес

Барселона може да насочи усилията си към привличането на нападателя на Челси Жоао Педро, след като трансферът на основната цел Хулиан Алварес изглежда все по-труден.

Според "Мундо Депортиво", звездата на Атлетико Мадрид дълго време е бил приоритет за каталунците в стремежа им да подсилят атаката си. Сега обаче клубът е принуден да разглежда други варианти поради усложненията около сделката за аржентинеца.

Твърди се, че „блаугранас“ са били готови да предложат около 100 милиона евро за Алварес. Пари Сен Жермен обаче е готов да извади още по-голяма сума. От Атлетико Мадрид изглежда са се примирили с факта, че няма да могат да задържат играча, но предпочитат да не го продават на пряк конкурент в първенството.

Алварес с варианти в Барселона и ПСЖ
Алварес с варианти в Барселона и ПСЖ

В тази ситуация спортният директор на Барселона Деко е съсредоточил вниманието си върху привличането на нападателя на Челси Жоао Педро. Каталунците вече са установили контакт с представителите на бразилеца и ще положат всички усилия да го привлекат, особено ако лондонският клуб не успее да се класира за европейските клубни турнири през този сезон.

През настоящата кампания в английската Премиър лийг Жоао Педро е изиграл 34 мача, в които е отбелязал 15 гола и е направил 5 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия стана спонсор на ФИФА за Световното първенство

Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия стана спонсор на ФИФА за Световното първенство

  • 15 май 2026 | 06:00
  • 1497
  • 0
УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

УЕФА глоби Атлетико Мадрид с 15 000 евро заради хвърляне на тоалетна хартия

  • 15 май 2026 | 05:39
  • 2361
  • 1
Обвиненият в изнасилване Алваро Агуадо: Невинен съм, лъжецът също може да съсипе живот

Обвиненият в изнасилване Алваро Агуадо: Невинен съм, лъжецът също може да съсипе живот

  • 15 май 2026 | 05:12
  • 2485
  • 0
Митома почти сигурно пропуска Мондиал 2026

Митома почти сигурно пропуска Мондиал 2026

  • 15 май 2026 | 04:56
  • 1299
  • 0
Испанският премиер защити Ямал за палестинския флаг

Испанският премиер защити Ямал за палестинския флаг

  • 15 май 2026 | 04:27
  • 1151
  • 1
Мидтиланд повали ФК Копенхаген във финала за Купата на Дания

Мидтиланд повали ФК Копенхаген във финала за Купата на Дания

  • 15 май 2026 | 04:01
  • 998
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

  • 15 май 2026 | 00:47
  • 27942
  • 81
Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

Феновете на Реал изразиха гнева си към Мбапе при успех на "белите"

  • 15 май 2026 | 00:22
  • 28972
  • 183
Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

Дешан обяви състава на Франция за Мондиала, отсъстват вратар на ПСЖ и халф на Реал Мадрид

  • 14 май 2026 | 21:48
  • 22364
  • 8
Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

  • 14 май 2026 | 22:10
  • 34902
  • 119
Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи

  • 14 май 2026 | 19:39
  • 29122
  • 50
Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

Септември крачи към баража, Фурие засили Спартак (Варна) към Втора лига

  • 14 май 2026 | 17:07
  • 30844
  • 48