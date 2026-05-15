100 млн. евро няма да стигнат на Барса за Хулиан Алварес

Барселона може да насочи усилията си към привличането на нападателя на Челси Жоао Педро, след като трансферът на основната цел Хулиан Алварес изглежда все по-труден.
Според "Мундо Депортиво", звездата на Атлетико Мадрид дълго време е бил приоритет за каталунците в стремежа им да подсилят атаката си. Сега обаче клубът е принуден да разглежда други варианти поради усложненията около сделката за аржентинеца.
Твърди се, че „блаугранас“ са били готови да предложат около 100 милиона евро за Алварес. Пари Сен Жермен обаче е готов да извади още по-голяма сума. От Атлетико Мадрид изглежда са се примирили с факта, че няма да могат да задържат играча, но предпочитат да не го продават на пряк конкурент в първенството.
Алварес с варианти в Барселона и ПСЖ
В тази ситуация спортният директор на Барселона Деко е съсредоточил вниманието си върху привличането на нападателя на Челси Жоао Педро. Каталунците вече са установили контакт с представителите на бразилеца и ще положат всички усилия да го привлекат, особено ако лондонският клуб не успее да се класира за европейските клубни турнири през този сезон.
През настоящата кампания в английската Премиър лийг Жоао Педро е изиграл 34 мача, в които е отбелязал 15 гола и е направил 5 асистенции.
