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  3. В Барселона остават уверени, че Хулиан Алварес акостира на "Камп Ноу"

В Барселона остават уверени, че Хулиан Алварес акостира на "Камп Ноу"

  • 12 юни 2026 | 15:14
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Барселона остава твърд в намерението си да привлече Хулиан Алварес, въпреки сериозното нежелание на Атлетико Мадрид да се раздели със своя нападател. Каталунският клуб го иска в своя проект и се уповава на желанието на аржентинския национал да облече синьо-червената фланелка. В ръководството се надяват, че играчът на „дюшекчиите“ няма да се присъедини към дългия списък от големи футболисти, с които са преговаряли и са били много близо до подпис, но в крайна сметка трансферите не са се осъществили, допълват от "Марка". В момента Алварес е част от националния отбор на Аржентина и се очаква да води атаката на световните шампиони на турнира в САЩ, Мексико и Канада.

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква
Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Хулиан Алварес е голямата цел на Деко и Флик, когото го смятат за идеалния нападател, който да подсили атаката след напускането на Роберт Левандовски. Контактите започнаха преди месеци, но операцията не напредва с очакваното темпо заради съпротивата на Атлетико Мадрид да улесни трансфера му, въпреки изричната молба на футболиста да бъде пуснат в Барселона. Фактът, че други клубове като ПСЖ също се включиха в наддаването, допълнително усложнява финализирането на сделката. Разбира се, най-настоятелни са от Реал Мадрид, които официално потвърдиха, че са предложили 150 милиона евро, които бяха отказани от "дюшекчиите".

Атлетико Мадрид се подигра на офертата на Реал за Алварес
Атлетико Мадрид се подигра на офертата на Реал за Алварес

Въпреки това, от ръководството на „блаугранас“ запазват спокойствие. Те са наясно с желанието на Хулиан Алварес да играе за тях и знаят, че до края на трансферния прозорец остава доста време. Освен това, с привличането на Антъни Гордън, те вече подсилиха донякъде офанзивната си линия. Ръководителите и треньорите на каталунците се надяват, че аржентинският национал няма да попълни дългия списък от големи играчи, с които са водили напреднали преговори, но които така и не са заиграли за клуба. Такъв бе случаят с Нико Уилямс през миналата година, който води разговори с шефовете на каталунците, но в крайна сметка предпочете да остане в Атлетик Билбао.

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Снимки: Gettyimages

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