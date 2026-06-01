Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

От Атлетико Мадрид обясниха, че засега нямат никакво намерение да продават Хулиан Алварес. Световният шампион е трансферна цел на Барселона.

“Алварес е играч на Атлетико Мадрид и то не само за изминалия сезон, а и за много други напред“, категоричен беше президентът Енрике Сересо на участието си в международния семинар „Спортът в глобален контекст“ на ICAD.

Босът даже говори за подсилване на състава на Диего Симеоне: “Работим непрекъснато, за да привличаме най-добрите играчи в нашия отбор. А до август, когато започва Ла Лига, остава много време за търсене, наблюдаване и привличане на футболист. Направихме много добър сезон и сега сме в процес на подготовка за следващия. Когато има новини около трансферите, ще ги съобщаваме“.

