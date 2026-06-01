Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

  • 1 юни 2026 | 16:35
  • 3635
  • 6
Президентът на Атлетико разочарова Барселона с изказване за Алварес

От Атлетико Мадрид обясниха, че засега нямат никакво намерение да продават Хулиан Алварес. Световният шампион е трансферна цел на Барселона.

“Алварес е играч на Атлетико Мадрид и то не само за изминалия сезон, а и за много други напред“, категоричен беше президентът Енрике Сересо на участието си в международния семинар „Спортът в глобален контекст“ на ICAD.

Босът даже говори за подсилване на състава на Диего Симеоне: “Работим непрекъснато, за да привличаме най-добрите играчи в нашия отбор. А до август, когато започва Ла Лига, остава много време за търсене, наблюдаване и привличане на футболист. Направихме много добър сезон и сега сме в процес на подготовка за следващия. Когато има новини около трансферите, ще ги съобщаваме“.

От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб
От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб
 Атлетико се подигра с Барселона: Даваме пакет семки за Ямал
Атлетико се подигра с Барселона: Даваме пакет семки за Ямал
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

Кандидат за президент на Фенербахче отхвърли трансфер на Леао

  • 1 юни 2026 | 17:17
  • 750
  • 1
В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

В Брентфорд не се шегуват, преподписаха с трима наведнъж

  • 1 юни 2026 | 17:06
  • 1273
  • 0
Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

Кевин Кийгън съобщи, че има рак в терминална фаза, пожела да се сбогува с феновете на Нюкасъл

  • 1 юни 2026 | 17:03
  • 1338
  • 2
Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

Ето кога и къде ПСЖ и Астън Вила ще спорят за Суперкупата на Европа

  • 1 юни 2026 | 17:01
  • 1906
  • 1
Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

Арнаутович обяви, че приключва с националния отбор след Световното

  • 1 юни 2026 | 16:19
  • 971
  • 0
Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

Родри за Реал Мадрид и бъдещето си: Ще мисля след края на Мондиала

  • 1 юни 2026 | 16:14
  • 900
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Съставът на България за контролата с Черна гора

Съставът на България за контролата с Черна гора

  • 1 юни 2026 | 17:59
  • 1481
  • 4
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 14694
  • 14
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 11229
  • 3
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 13633
  • 114
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 14504
  • 40
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 12480
  • 14