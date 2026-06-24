Атлетико ще сезира ФИФА: Не за първи път Барселона прави такова нещо

От Атлетико Мадрид обявиха официално, че ще сезират ФИФА относно действията на Барселона спрямо Хулиан Алварес. Столичани обвиняват шампионите, че водят неправомерни разговори с футболиста, който има договор с клуба си. След мача на Аржентина срещу Австрия на Мондиала нападателят разкри, че иска да напусне.

“Барселона не ни уважава и смята, че може да ни омаловажава - коментира изпълнителният директор на Атлети Мигел Анхел Хил. - Изпитвам огромна тъга заради думите на Хулиан Алварес. Не беше подходящият ден за подобни изказвания. Това беше денят на Меси и на аржентинския национален отбор, а не само на Хулиан. Миналата година Барселона направи нещо много подобно с Нико Уилямс и Атлетик Билбао.”

„Барселона се опитва да убеди всички, че като клуб е способен да осъществи сделка, за която в действителност няма реалната възможност да финализира. Това не е първият път, в който Барселона действа по този начин, а и целият футболен свят отлично знае това.“

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

"Нашата отговорност е да защитаваме интересите на Атлетико и именно затова ще подадем жалба до ФИФА срещу Барселона заради преговори с футболист, който има действащ договор, по време на защитения период."

“Хулиан има мечта, а ние в Атлетико също имаме мечти. Вярно е, че той говори с нас, но също така е вярно, че познава отлично нашата позиция, защото бяхме пределно ясни: Атлетико не иска да го продава. Той е страхотен футболист и сме много горди, че е при нас”, каза още шефът на Атлетико.

Откупната клауза на аржетинския национал е 500 млн. евро. Наскоро и от Реал Мадрид изявиха желание да привлекат футболиста, но офертата им от 150 млн. евро беше отхвърлена.

Отговорът на Атлетико не закъсня: Всички знаят, че Барселона са клуб на измамници, няма сума, за която да вземат Алварес

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