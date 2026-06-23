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Отговорът на Атлетико не закъсня: Всички знаят, че Барселона са клуб на измамници, няма сума, за която да вземат Алварес

  • 23 юни 2026 | 02:28
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Атлетико Мадрид не се забави особено с отговора си и ще предприеме правни действия срещу Барселона пред спортните органи заради преговори с Хулиан Алварес – играч с договор с „дюшекчиите“ до 2030 г., разкрива ексклузивно мадридският "Ас".

Хулиан Алварес призна: Искам да напусна Атлетико и да сбъдна мечтата си
Хулиан Алварес призна: Искам да напусна Атлетико и да сбъдна мечтата си

Реакцията от офисите на "рохибланкос" е категорична, след като аржентинският нападател хвърли очакваната от мнозина бомба след мача Аржентина - Австрия (2:0), изразявайки желанието си да напусне: „Трансфер е най-доброто за всички. Искам да сбъдна мечтата си.“

„В миналото вече сме виждали начина на действие на Барселона“, твърдят източници от Атлетико, потърсени от "Ас" и цитирани от изданието. Това минало е свързано с Антоан Гризман и опитите да го облекат в синьо-червената фланелка на Барса, „когато Атлетико се бореше за Шампионската лига срещу Ювентус“. „Обещаваха комисиони на сестра му, на семейството му и на самия играч...“, добавят източниците от "Метрополитано".

Докато Гризман в крайна сметка премина в Барселона през 2019 г., сега позицията на Атлетико е ясна: „Няма сума, за която Барселона може да купи Хулиан, той няма да бъде трансфериран в Барселона“. „Или плащат клаузата от 500 милиона евро, или нищо“, посочват от клуба.

Мадридският клуб незабавно е предприел мерки, въпреки че Хулиан Алварес не споменава директно Барселона в изявленията си. Те ще подадат жалба срещу каталунския клуб пред спортния съд на ФИФА за водене на преговори с играч с действащ договор. „Всички знаят, че са клуб на измамници“, коментират от Атлетико, визирайки случилото се по „случая Негрейра“ и действията им спрямо играчи на други отбори. „Но се сблъскаха с клуб, който няма да им се смее на шегите", казват още от Атлетико.

Барселона е действал по този начин вече няколко пъти. Само миналото лято го направиха с Нико Уилямс“, обяснили са още от Атлетико пред "Ас". „Това е част от тяхната стратегия. В последните часове имаше срещи в обкръжението на Барселона, на които се е говорело какво предстои да се случи, като някои са се смеели на хода: „Остава само играчът да проговори...“. И Хулиан не спомена Барселона, не знаем защо“, допълват те, настоявайки, че случаят ще бъде отнесен до ФИФА, за да може спортното правосъдие да накаже този начин на действие.

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