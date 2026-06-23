Отговорът на Атлетико не закъсня: Всички знаят, че Барселона са клуб на измамници, няма сума, за която да вземат Алварес

Атлетико Мадрид не се забави особено с отговора си и ще предприеме правни действия срещу Барселона пред спортните органи заради преговори с Хулиан Алварес – играч с договор с „дюшекчиите“ до 2030 г., разкрива ексклузивно мадридският "Ас".
Хулиан Алварес призна: Искам да напусна Атлетико и да сбъдна мечтата си
Реакцията от офисите на "рохибланкос" е категорична, след като аржентинският нападател хвърли очакваната от мнозина бомба след мача Аржентина - Австрия (2:0), изразявайки желанието си да напусне: „Трансфер е най-доброто за всички. Искам да сбъдна мечтата си.“
„В миналото вече сме виждали начина на действие на Барселона“, твърдят източници от Атлетико, потърсени от "Ас" и цитирани от изданието. Това минало е свързано с Антоан Гризман и опитите да го облекат в синьо-червената фланелка на Барса, „когато Атлетико се бореше за Шампионската лига срещу Ювентус“. „Обещаваха комисиони на сестра му, на семейството му и на самия играч...“, добавят източниците от "Метрополитано".
Докато Гризман в крайна сметка премина в Барселона през 2019 г., сега позицията на Атлетико е ясна: „Няма сума, за която Барселона може да купи Хулиан, той няма да бъде трансфериран в Барселона“. „Или плащат клаузата от 500 милиона евро, или нищо“, посочват от клуба.
Мадридският клуб незабавно е предприел мерки, въпреки че Хулиан Алварес не споменава директно Барселона в изявленията си. Те ще подадат жалба срещу каталунския клуб пред спортния съд на ФИФА за водене на преговори с играч с действащ договор. „Всички знаят, че са клуб на измамници“, коментират от Атлетико, визирайки случилото се по „случая Негрейра“ и действията им спрямо играчи на други отбори. „Но се сблъскаха с клуб, който няма да им се смее на шегите", казват още от Атлетико.
„Барселона е действал по този начин вече няколко пъти. Само миналото лято го направиха с Нико Уилямс“, обяснили са още от Атлетико пред "Ас". „Това е част от тяхната стратегия. В последните часове имаше срещи в обкръжението на Барселона, на които се е говорело какво предстои да се случи, като някои са се смеели на хода: „Остава само играчът да проговори...“. И Хулиан не спомена Барселона, не знаем защо“, допълват те, настоявайки, че случаят ще бъде отнесен до ФИФА, за да може спортното правосъдие да накаже този начин на действие.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google