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  3. Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
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Никола Цолов ще направи своя първи тест с болид от Формула 1 на пистата „Имола“ в Италия в края на месеца, съобщава италианският журналист Якопо Рава.

Точната дата на изпитателния ден все още не е уточнена, но се очаква той да се проведе в дните след Гран При на Нидерландия, която е предвидена за 23 август. На „Имола“ Българския лъв ще кара болида на Рейсинг Булс от 2025 година, а успоредно с това титулярните пилоти на базирания във Фаенца екип, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, ще бъдат зад волана на тазгодишната кола по време на филмов ден.

Никола Цолов с най-много обиколки начело от началото на сезона във Формула 2
Никола Цолов с най-много обиколки начело от началото на сезона във Формула 2

Целта пред Цолов в хода на теста ще бъде да покрие минимум 300 километра, което се равнява на поне 62 цели обиколки на „Имола“. Тези километри са нужни на Българския лъв, за да може той да получи суперлиценз, с който вече да участва и в свободни тренировки във Формула 1, което се очаква да се случи във втората половина на сезона.

Снимки: Red Bull Content Pool

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