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Симеоне не иска Хулиан Алварес да остава на всяка цена

  • 2 юни 2026 | 23:20
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Симеоне не иска Хулиан Алварес да остава на всяка цена

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне разбира позицията на клубното ръководство, което иска или да задържи нападателя Хулиан Алварес, или да го продаде на изгодна цена. Въпреки това аржентинският специалист няма да блокира евентуален трансфер на играча в друг отбор, съобщава каталунското издание "Спорт".

Симеоне не желае в състава на „дюшекчиите“ да има футболисти, които не са напълно отдадени на проекта. Подчертава се, че за наставника на Атлетико „абсолютната ангажираност е безспорно изискване“.

Специалистът също така смята, че ако даден играч иска да премине към нов етап в кариерата си, трябва да му бъде предоставена такава възможност.

В предишните дни се появиха информации, че от Барселона са предложили 100 милиона евро на Атлетико за Алварес, но „дюшекчиите“ не са отговорили на офертата. Интерес към аржентинския национал проявява и Пари Сен Жермен.

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Снимки: Gettyimages

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