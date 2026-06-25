Психовойната продължава: Педри покани Хулиан Алварес в Барса

Халфът на Барселона Педри изрази надежда, че нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес ще се присъедини към каталунския клуб.

„Харесвам Хулиан Алварес. Надявам се да премине в Барса. Искам сделката да се осъществи. Той е един от най-добрите играчи, а ние искаме най-добрите в Барса“, цитира RTVE думите на Педри.

Алварес поиска от Атлетико да го продаде. Договорът на 26-годишния аржентинец е до лятото на 2030 г.

🚨 Pedri: “I love Julián Álvarez. I hope he joins Barcelona, I hope the deal happens”.



“He’s among the best players and we want the best at Barça”, told RTVE. 🔵🔴 pic.twitter.com/12DxNMfbTa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

„Трансферът би бил най-добрият вариант за всички“, заяви Алварес публично и поиска от Атлетико да го освободи.

През сезон 2025/26 аржентинския национал изигра 49 мача във всички турнири, отбелязвайки 20 гола и давайки 9 асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago