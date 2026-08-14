Гакпо се разбрал с Тотнъм, лондончани изпратили първата си оферта

Нападателят на Ливърпул Коди Гакпо е постигнал принципна договорка с Тотнъм за трансфер в лондонския клуб, твърди Voetbal International. Друг нидерландски източник - soccernews.nl, информира, че “шпорите” дори са отправили първата си оферта към мърсисайдци. Според източника тя е в размер на 60 милиона паунда, но по всяка вероятност ще бъде отхвърлена.

Роберто Де Дзерби държи клубът да привлече именно Гакпо за подсилване на атаката на Тотнъм. Твърди се, че самият футболист също желае този трансфер. Ливърпул обаче в момента трудно може да си позволи да го продаде. Първо мърсисайдци трябва да привлекат Брадли Баркола от Пари Сен Жермен, а според последните информации клубът от “Анфийлд” ще иска да привлече още един флангови футболист освен него, ако вземе решение да се раздели с нидерландеца. Всъщност Тотнъм също ще се опита да привлече две крила. Освен Гакпо, другата цел е Савиньо от Манчестър Сити.

#TottenhamHotspur heeft zich officieel met een openingsbod gemeld bij #LiverpoolFC voor Cody Gakpo. Spurs hebben een bod van ruim 60 miljoen pond neergelegd bij The Reds. Coach Roberto De Zerbi wil de Oranje-international heel graag hebben. Lees meer: https://t.co/uVJ6MeFuWT — Mounir Boualin (@MounirBoualin) August 14, 2026

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