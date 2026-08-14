Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

ЦСКА се изправя срещу ОФИ Крит в плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа, а УЕФА вече обяви програмата с дни и часове на мачовете.

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Първата среща на „червените“ е идния четвъртък (20 август) от 21:00 часа българско време. Двубоят ще се играе на стадион „Панкритио“ в Ираклион.

АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

Срещата реванш е на 27 август (отново четвъртък) и отново в 21:00 часа на стадион „Васил Левски“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google