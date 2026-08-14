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  3. Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

  • 14 авг 2026 | 15:43
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ЦСКА се изправя срещу ОФИ Крит в плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа, а УЕФА вече обяви програмата с дни и часове на мачовете.

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту
Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Първата среща на „червените“ е идния четвъртък (20 август) от 21:00 часа българско време. Двубоят ще се играе на стадион „Панкритио“ в Ираклион.

АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция
АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

Срещата реванш е на 27 август (отново четвъртък) и отново в 21:00 часа на стадион „Васил Левски“.

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