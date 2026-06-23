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Хулиан Алварес призна: Искам да напусна Атлетико и да сбъдна мечтата си

  • 23 юни 2026 | 00:33
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Аржентинският нападател Хулиан Алварес заяви в прав текст, че иска да напусне Атлетико Мадрид. Това стана ясно от негово изказване след двубоя срещу Австрия от Световното първенство, спечелен с 2:0.

Запитан дали бъдещето му ще бъде решено след края на Мондиала, Алварес отговори: „Честно казано, не знам. Сега не е моментът да говорим за това. В същото време обаче нямам намерение да се крия или да избягвам отговора.“

„Опитвам се да бъда честен човек и вече разговарях открито с хората в клуба, с които трябваше да обсъдя това“, добави той.

На въпрос дали смята, че ще си тръгне, нападателят беше категоричен: „Не знам какво ще се случи. Но ми се струва, че най-добрият вариант за всички ще бъде трансфер. Искам да осъществя мечтата си".

В седмиците преди Мондиал 2026 Алварес беше свързван с преминаване в Барселона, а след това Реал Мадрид отправи официална оферта за него на стойност 150 млн. евро, но тя беше отхвърлена.

Другите клубове, които проявяват интерес към голмайстора на Атлетико, са Арсенал и Пари Сен Жермен.

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Снимки: Gettyimages

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