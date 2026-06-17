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Босът на Атлетико се ядоса: Който иска Алварес, да дойде да му види договора

  • 17 юни 2026 | 15:13
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Босът на Атлетико се ядоса: Който иска Алварес, да дойде да му види договора

За президента на Атлетико Мадрид Енрике Сересо се очертава напрегнато лято. Сагата „Хулиан Алварес“ продължава да бъде част от ежедневието му, като той  постоянно разпитван от медиите при всяка възможност и вече е, буквално, уморен от темата. 

„Искате непрекъснато да повтаряте това и човек се изморява. Да, пристигна оферта от Реал Мадрид на Флорентино Перес и вече знаете какво беше отговорено“, отсече той, запитан за предложението от 150 милиона евро, което „кралете“ са отправили за аржентинския нападател.

Гневът на президента на „дюшекчиите“ е толкова голям, че той обърка фамилията на своя играч цели четири пъти по време на изявленията си пред пресата. „Хулиан Лопес (Алварес) е играч на Атлетико Мадрид и който иска Хулиан Лопес (Алварес), да дойде, да види договора и ако го устройва, ще го вземе; ако не, няма да го вземе“, заяви той, цитиран от „Спорт“ .

Въпреки това този, който изглежда не е толкова сигурен, е бившият играч на Манчестър Сити, който, поне публично, не е обявил явно желанието си да остане в Атлетико Мадрид. А аржентинският национал е искан и от Барселона.

„Това е летният рефрен. Вече знаете каква е ситуацията. Хулиан е играч на Атлетико Мадрид и мисля, че ще остане играч на Атлетико Мадрид. Който го иска, да дойде и да види договора. Повтарям ви го отново. Ние нямаме информация за друго. Имаме договор с него. Ако има интерес, ще си тръгне“, повтори Сересо.

Тогава тонът му се повиши: „Стига вече с историята за Хулиан Лопес (Алварес)! В деня, в който Хулиан Лопес (Алварес) вече не е играч на Атлетико Мадрид, ще разберете“, завърши той.

Атлетико Мадрид се подигра на офертата на Реал за Алварес
Атлетико Мадрид се подигра на офертата на Реал за Алварес
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