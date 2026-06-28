Идеалният състав на Sportal.bg за груповата фаза на Мондиал 2026

Ето, че приключи груповата фаза на Мондиал 2026, като тепърва предстоят елиминациите на турнира. Въпреки това досегашните мачове бяха показателни за най-добре представящите се играчи от началото на Световното първенство в Северна Америка. Затова Sportal.bg реши да състави идеален отбор на първия етап от шампионата, като той е подреден в схемата 4-2-3-1.

Вратар: Возиня (Кабо Верде)

40-годишният страж на дебютанта Кабо Верде впечатли още в първия си мач на Световно първенство, отчайвайки Испания за сензационно нулево реми. При равенството 2:2 срещу Уругвай Возиня допусна две попадения, но нито едно от тях не беше по негова вина. Срещу Саудитска Арабия вратарят успя да запише втората си суха мрежа за ново нулево равенство, въпреки че този път не му се наложи да блести, както направи срещу европейския шампион.

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Десен бек: Рамин Резаеян (Иран)

Вероятно най-изненадващият избор в този състав. Въпреки това трудно можехме да пренебрегнем трите голови приноса на десния бек в трите му мача за Иран. При равенството 2:2 срещу Нова Зеландия той беше най-добрият на терена със своите гол и асистенция. След това Резаеян допринесе за изненадващото нулево реми с Белгия, а при равенството 1:1 с Египет се отчете с голов пас.

Централен защитник: Ян Пол ван Хеке (Нидерландия)

Играчът на Брайтън е сред най-отличаващите се фигури в състава на Роналд Куман на турнира до момента. При ремито 2:2 с Япония той не успя да неутрализира противниковите нападатели, но за сметка на това впечатли както с подаванията си, така и със своя дрибъл. Същото се повтори и при убедителната победа с 5:1 над Швеция. Черешката на тортата обаче беше представянето му при успеха с 3:1 срещу Тунис. Тогава Ван Хеке не само, че направи 130 успешни от 133 опитани подавания, но и отбеляза един от головете в срещата.

Централен защитник: Аймерик Лапорт (Испания)

Само два отбора имат три сухи мрежи в турнира до момента - Мексико и Испания, като бранителят на Атлетик Билбао е един от стълбовете в защитата на “Ла Фурия роха”. Той е изиграл пълни 270 минути досега на Мондиала, като не само, че беше на висота в дефанзивен план през цялото време, но и се отчете с асистенция при успеха с 4:0 над Саудитска Арабия. Другите две сухи мрежи бяха при нулевото реми с Кабо Верде и успеха с 1:0 над Уругвай.

Ляв бек: Нуно Мендеш (Португалия)

Изненадващото реми 1:1 с ДР Конго не беше най-добрият възможен старт както за играча на Пари Сен Жермен, така и за Португалия. Въпреки това при разгрома с 5:0 над Узбекистан Мендеш не само допринесе със суха мрежа, но и със страхотен гол от пряк свободен удар. При нулевото реми с Колумбия пък дойде и втората му поредна чиста мрежа като част от португалската защита.

Полузащитник: Йошуа Кимих (Германия)

Капитанът на Германия беше титуляр във всички мачове на тима в груповата фаза, като е сред най-добрите играчи в турнира по отношение на подаванията. Затова не е изненадващо, че при успеха със 7:1 над Кюрасао Кимих се отчете с две асистенции, а при обрата за успеха с 2:1 над Кот д’Ивоар също беше умел с пасовете. Неговите усилия обаче не бяха достатъчни за предотвратяването на обрата при загубата с 1:2 от Еквадор.

Полузащитник: Бруно Гимараеш (Бразилия)

Халфът на Нюкасъл е сред тримата играчи с по три асистенции в груповата фаза на турнира. Бразилският дирегент направи първия си голов пас срещу Мароко (1:1). В мача с Хаити (3:0) подаванията му отново бяха на високо ниво, а другите две асистенции дойдоха срещу Шотландия (3:0).

Дясно крило: Лионел Меси (Аржентина)

Суперзвездата на действащия световен шампион като цяло е най-добрият играч в турнира до момента. Въпреки че наскоро навърши 39 години, именно Меси е голмайстор номер 1 в груповата фаза, след като наниза хеттрик за победата с 3:0 над Алжир, отбеляза двете попадения за успеха с 2:0 над Австрия и се разписа от пряк свободен удар за 3:1 над Йордания, макар и да остана резерва в третия мач.

Атакуващ халф: Джуд Белингам (Англия)

Звездата на Реал Мадрид беше титуляр и в трите мача на “Трите лъва”, като имаше важен принос за двете им победи до момента. Именно той се разписа във важен момент при успеха с 4:2 над Хърватия, когато резултатът все още беше 2:2 в самото начало на второто полувреме. Срещу Панама пък Белингам поведе своя отбор за победа с 2:0 със своите гол и асистенция. Халфът не успя да пробие коравата защита на Гана, но при нулевото реми цялото английско нападение не се представи на ниво.

Ляво крило: Винисиус Жуниор (Бразилия)

Взаимодействието между селекционера Карло Анчелоти и звездата на Бразилия Винисиус Жуниор на Мондиал 2026 върна спомените от успешния им съвместен период в Реал Мадрид. Крилото е неудържимо на американска земя, като се разписа веднъж срещу Мароко (1:1), след което се отчете с гол и асистенция срещу Хаити (3:0), а накрая вкара две попадения срещу Шотландия (3:0). Така само Меси има повече голове на турнира от него след края на груповата фаза.

Централен нападател: Килиан Мбапе (Франция)

Голмайстор номер 1 на Мондиал 2022 веднага показа защо е сред големите фаворити за “Златната обувка” и на настоящото издание на турнира. Той отбеляза два гола първо срещу Сенегал (3:1), а след това и срещу Ирак (3:0). Срещу Норвегия (4:1) Мбапе не успя да се разпише, но отново се отчете с два голови приноса, този път под формата на асистенции. Така той продължава да гони Меси по попадения не само на Мондиал 2026, но като цяло в историята на Световните първенства.

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Снимки: Gettyimages