Меси, Мбапе, Холанд или някой друг: кой ще спечели най-вълнуващата надпревара за “Златната обувка”?

Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси продължава да води в класацията за “Златната обувка” и след края на груповата фаза на Мондиал 2026. Въпреки това надпреварата за голмайсторския приз на Световното първенство се очертава като най-вълнуващата в цялана история на турнира.

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В първите си три мача в турнира 39-годишният Меси отбеляза впечатляващите шест гола и в момента е еднолично на първото място сред реализаторите на шампионата. Зад него обаче има цели четирима играчи с по четири гола, които ще се опитат да го изпреварят в елиминационната фаза. Става въпрос за носителя на “Златната обувка” от Мондиал 2022 Килиан Мбапе и Усман Дембеле от Франция, Винисиус Жуниор от Бразилия и Ерлинг Холанд от Норвегия.

Освен тях петимата, още десетима играчи имат поне по три гола в турнира. Сред тях са футболисти като Хари Кейн от Англия, Дениз Ундав от Германия, Матеус Куня от Бразилия и Брайън Броби от Нидерландия, като единственият отпаднал след груповата фаза е Илайджа Джъст от Нова Зеландия. Любопитното е, че суперзвездата на Португалия Кристиано Роналдо не е в топ 15 на класацията, тъй като има само две попадения в досегашните си три срещи.

Друг интересен аспект е фактът, че още в груповата фаза Меси отбеляза същия брой или дори повече попадения от почти всички голмайстори на предишните 11 издания на Световното първенство. Изключенията са Роналдо от Мондиал 2002 и Мбапе от Мондиал 2022. Следващият мач на Аржентина е срещу дебютанта в турнира Кабо Верде, така че е много вероятно капитанът на тима да увеличи головата си сметка. Същото се надяват да направят и неговите преследвачи, които, подобно на него, показаха висока ефективност в досегашните си двубои.

Lionel Messi already has as many or more goals this World Cup than nine of the last 11 winners of the golden boot 🐐 pic.twitter.com/A2LJG511H9 — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 28, 2026

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