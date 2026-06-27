Бербатов подкрепи Англия за световната титла

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Тотнъм Димитър Бербатов изрази подкрепата си за Англия в надпреварата за световната титла. По време на събитие в Сингапур българската легенда сподели своите очаквания за турнира и коментира актуални теми от света на футбола. Бербатов определи „Трите лъва“ като свои фаворити за трофея, като призна, че е донякъде пристрастен заради дългогодишната си кариера в страната.

„Моят фаворит е Англия. Тъй като играх в Англия много години, съм малко пристрастен и трябва да ги подкрепя. Може би е време да я върнат у дома, нали знаете този израз? Разбира се, не е лесно, но мисля, че имат таланта и тайно се надявам, че този път ще успеят. Разбира се, има още Аржентина, Франция, Испания – всички големи нации, които са фаворити, и го разбирам, но тъй като моята нация (България) не е там, подкрепям Англия", каза Бербатов

Според него Томас Тухел е подходящ избор за мениджър на Англия, тъй като умее да се справя с голямото его на звездите. „Когато печелиш медали и трофеи, егото ти става все по-голямо. Нужен ти е някой, който знае как да се справя с егото. Мисля, че той (Томас Тухел) е много добър в това, защото не се страхува и не го интересува кой си. Ако не си достатъчно добър и не се вписваш в неговия стил на игра, той ще те остави извън състава, както е правил с някои големи играчи“, коментира Бербатов.

Бербатов не спести суперлативите си за капитана на Англия Хари Кейн, описвайки го като перфектния съвременен нападател.

„Невероятен. Все още е силен, все още прави това, което искам да видя от един нападател. Той е нападател, но и не е. Той е деветка и половина. Връща се дълбоко, взима топката, обръща се, подава, асистира, поставя всички в добра позиция, не е егоист и, разбира се, може да вкарва голове. Това е, което искам да видя. Ако ме питате, завършеният нападател – това е Хари Кейн.“

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В сравнение с Килиан Мбапе, Бербатов заяви: „Кейн за мен е типът централен нападател, който искам да видя. Мбапе не е типичен централен нападател, но е в своя собствена лига с тази скорост, сила и мобилност. В момента обаче клоня повече към Хари Кейн, защото той е моят тип играч. Но в бъдеще Мбапе ще стане още по-невероятен.“

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Бившият голмайстор на „червените дяволи“ коментира и ситуацията на „Олд Трафорд“ под ръководството на Майкъл Карик за предстоящия сезон.

„Меденият месец свърши. Сега започва истинската работа. Всички ще очакват много от Юнайтед, Шампионска лига... Майкъл Карик показа, че може да се справи, и сега всички си казват: „Добре, сега трябва да го направиш още по-добре“. Много се радвам за него и му желая късмет, както и на целия отбор. Всички ние, които сме свързани с клуба, искаме да видим трофея от Висшата лига да се завърне на „Олд Трафорд“, каза Бербатов.

Той смята, че смените на мениджъри в конкурентните отбори като Манчестър Сити, Челси и Ливърпул могат да се окажат златна възможност за Юнайтед. „Можеш да използваш този импулс. Смяната на мениджъри почти винаги носи нов начин на игра, нови навици. Може би това е възможността, от която се нуждаят, за да се възползват от преходния период при съперниците и да върнат трофея“, завърши той.

Българинът, който спечели титлата във Висшата лига два пъти с Манчестър Юнайтед, изрази задоволството си, че Майкъл Карик ще води отбора през новия сезон. Въпреки това Бербатов предупреди, че „меденият месец“ ще приключи и Карик ще бъде подложен на много по-сериозно наблюдение.

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По-късно Англия ще се изправи срещу Панама в опит да се реваншира за нулевото равенство срещу Гана, като победата ще им осигури първото място в група L.

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