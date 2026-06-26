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Морган Роджърс е разочарован, че не е титуляр на Световното

  • 26 юни 2026 | 20:01
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Морган Роджърс призна, че е разочарован от факта, че не беше титуляр в първите два мача на Англия на Световното първенство в Северна Америка.

"Очакване е грешната дума. Надявах се. Разочарован съм, разбира се. Искам да играя във всеки мач. Искам да покажа на какво съм способен на най-голямата сцена. Но разбирам ситуацията. Знам, че това е отбор, аз имам роля, остават много мачове", сподели Роджърс.

Попитан дали може да играе до близкия си приятел Джуд Белингам, играчът на Астън Вила няма съмнение: "Да, 100 процента. Имаме различни качества. Има много прилики, но и много разлики в играта ни. Познаваме се от много отдавна и рабзираме отлично начина, по който играе другия".

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Снимки: Imago

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