Морган Роджърс е разочарован, че не е титуляр на Световното

Морган Роджърс призна, че е разочарован от факта, че не беше титуляр в първите два мача на Англия на Световното първенство в Северна Америка.
"Очакване е грешната дума. Надявах се. Разочарован съм, разбира се. Искам да играя във всеки мач. Искам да покажа на какво съм способен на най-голямата сцена. Но разбирам ситуацията. Знам, че това е отбор, аз имам роля, остават много мачове", сподели Роджърс.
Попитан дали може да играе до близкия си приятел Джуд Белингам, играчът на Астън Вила няма съмнение: "Да, 100 процента. Имаме различни качества. Има много прилики, но и много разлики в играта ни. Познаваме се от много отдавна и рабзираме отлично начина, по който играе другия".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago