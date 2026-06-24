Нико Петров: Не Роналдо пречи на Португалия, а по-скоро Кейн на Англия

Световното първенство вече навлезе в етапа, в който първоначалните впечатления започват да се превръщат в тенденции, а представянето на отделните звезди все по-често се оказва във фокуса на анализаторите. Именно на това е посветено и поредното издание на „Анализът на Нико Петров“, в което вниманието е насочено не толкова към отборите като цяло, а към ролята на лидерите им на терена. Една от темите, които предизвикват най-сериозни дискусии още от началото на Мондиал 2026, е свързана с Кристиано Роналдо. През последните месеци все по-често се чува мнението, че легендарният португалец вече по-скоро пречи на националния отбор, отколкото да му помага. Критиците посочват възрастта му, ограниченото участие в пресата и липсата на предишната експлозивност като аргументи, че Португалия би изглеждала по-добре без него. В двубоя срещу Узбекистан обаче Роналдо реализира две попадения и отново се оказа човекът, който решава мача в наказателното поле. Според Нико Петров именно тук се крие голямото неразбиране около ролята на португалската суперзвезда.

„Много хора продължават да гледат на Роналдо като на футболиста отпреди десет години и очакват от него да прави същите неща. Реалността е различна. Днес неговата функция е да бъде завършващият елемент на атаката, човекът, който трябва да се озове на правилното място в правилния момент“, обяснява анализаторът.

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Чрез няколко конкретни игрови ситуации Петров показва как Роналдо все по-рядко напуска зоната около наказателното поле и как движението му е подчинено изцяло на последната фаза на атаката. Вместо да участва в изграждането на нападенията, той концентрира усилията си върху това да бъде максимално опасен в най-важната зона на терена. Според анализатора именно това е причината Португалия да продължава да извлича ползи от присъствието му. Макар вече да не е играчът, който може сам да пренесе топката през половината терен, Роналдо остава един от най-добрите реализатори във футбола и умее да превръща дори малкото си възможности в голове.

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Интересното е, че в анализа си Нико Петров прави и паралел с друга голяма фигура на първенството – Хари Кейн. Според него именно капитанът на Англия е футболист, който би могъл да бъде много по-ефективен, ако изпълнява сходна роля. В последните години Кейн често се връща дълбоко в халфовата линия, участва в разиграването и дори се превръща в своеобразен плеймейкър, търсейки диагонални подавания към крилата и пространствата зад защитата. Макар това да демонстрира впечатляващия му футболен интелект, Петров смята, че подобна функция го отдалечава от мястото, където е най-опасен.

„Когато Кейн е на 30-40 метра от вратата и разпределя топката, Англия губи най-силното му оръжие – неговото присъствие в наказателното поле. Колкото повече време прекарва около вратата, толкова по-голяма е вероятността да реши даден мач“, мисли Петров.

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На фона на конкретни ситуации от двубоите на Англия и Португалия Нико Петров показва как двама от най-резултатните нападатели на своето поколение изпълняват коренно различни функции. Докато Роналдо вече е концентриран почти изцяло върху завършването на атаките, Кейн често се превръща в организатор на играта. Ако тенденциите от първите мачове на Мондиал 2026 се запазят, именно тази разлика може да се окаже ключова както за представянето на Португалия, така и за амбициите на Англия.

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