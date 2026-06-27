Тухел: Като цяло не се страхувам

Мениджърът на английския национален отбор Томас Тухел не се страхува от никой съперник по време на Световното първенство, след като "трите лъва" се класираха за елиминационната фаза на турнира. Англичаните имат 4 точки до момента след победа с 4:2 срещу Хърватия и равенство 0:0 с Гана, а в събота избраниците на Тухел ще играят с Панама. Победата на Испания срещу Уругвай с 1:0 осигури участие за Англия на 1/16-финалите без игра.

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

"Като цяло не се страхувам. Чувстваме се достатъчно уверени, за да сме готови на всяко ниво. Честно казано, не съм гледал толкова много футбол последните седмици, защото мачовете бяха по време, когато тренирахме. В късните часове от денонощието се подготвяхме с програмата за следващия ден. Не съм гледал подробно повечето тимове, но категорично няма от какво да се страхуваме. Виждам добри футболисти и отбори, разбира се. Ние сме съсредоточени върху нашите мачове и върху това, върху което може да окажем влияние", заяви Тухел пред медиите.

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Той продължава да вярва в манталитета на водения от него състав и особено в Джуд Белингам. "Той приема с радост трудните моменти. Нуждае се от тях. Знае, че трябва да даде всичко. Емоциите са част от играта, говорихме точно за това. Важно е да се защитаваме взаимно и да намери добрия баланс по време на мачовете", каза още Томас Тухел. Той потвърди, че Рийс Джеймс няма да играе срещу Панама заради контузия.

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