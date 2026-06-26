Двама афганистанци са обвинени в кражба на вещи от играчи на английския национален отбор

Двама афганистанци, получили американско гражданство, може да са замесени в кражбата на вещи, принадлежащи на играчи на английския национален отбор, съобщи “Дейли Мейл”.

Полицията е арестувала извършителите. Те са идентифицирани като 40-годишния Мустафа Салик и 35-годишния Ерфан Камал. Според изданието, те са получили американско гражданство за помощ в борбата с талибаните. Мъжете са изправени пред до седем години затвор.

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По-ранни медийни съобщения сочеха, че играчите са загубили футболните си обувки, които са планирали да носят по време на мачовете от Световното първенство, както и топки и различно оборудване, използвано от техническия персонал.

По-късно беше съобщено, че английският национален отбор е възстановил част от откраднатото.

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Снимки: Imago