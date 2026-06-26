Манчестър Сити все пак успя да договори нов рекорден трансфер

В крайна сметка Манчестър Сити постигна споразумение с Нотингам Форест за привличането на английския национал Елиът Андерсън срещу сумата от 116 милиона паунда, съобщиха журналисти като Фабрицио Романо и Дейвид Орнстийн. Трансферната сума, която е фиксирана и не включва бонуси, ще бъде най-високата, плащана някога за британски футболист.

Сделката поставя и нов клубен рекорд за Сити, надминавайки 100-те милиона паунда, които „гражданите“ платиха на Астън Вила за Джак Грийлиш през 2021 г.

23-годишният Андерсън е получил разрешение да премине медицински прегледи в Ню Йорк в петък, като финализирането на трансфера зависи от договарянето на личните му условия. В момента играчът е с националния отбор на Англия на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. В събота „трите лъва“ играят на стадион „МетЛайф“ в Ню Йорк/Ню Джърси.

Преди това от Нотингам Форест се надяваха да получат фиксирана сума, по-висока от британския рекорд от 125 милиона паунда, който Ливърпул плати на Нюкасъл за Александър Исак миналото лято.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google