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Морган Роджърс: Разбирателството ни с Джуд Белингам е на най-високо ниво

  • 27 юни 2026 | 00:49
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Английският национал Морган Роджърс коментира конкуренцията и приятелството си със съотборника си Джуд Белингам. Двамата са израснали в един и същи район - Уест Мидландс, и са играли заедно в юношески формации, а сега защитават цветовете на Англия.

„Мисля, че притежаваме различни качества. Разбира се, имаме и много общи неща, но според мен в играта ни има доста разлики. Разбирателството помежду ни е на най-високо ниво, защото се познаваме от дълго време. Смятам, че това е още един ключов аспект, който може да бъде наистина важен и много полезен на Световното първенство“, заяви Роджърс.

„Искам той да успее. Мисля, че направихме пълен кръг оттам, откъдето започнахме, до мястото, където сме сега – неговият път, моят път и как стигнахме до един и същ резултат, представяйки страната си. Това е просто едно много приятно усещане“, допълни Роджърс.

В момента Англия е начело в група "L" с 4 точки. В последния кръг от груповата фаза на турнира „трите лъва“ ще се изправят срещу Панама на 28 юни.

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Снимки: Gettyimages

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