  3. Официално: Карик остава за постоянно в Манчестър Юнайтед

  • 22 май 2026 | 13:05
От Манчестър Юнайтед обявиха очакваната новина, че Майкъл Карик остава начело на тима като постоянен мениджър. Договорът му е за 2+1 години.

Досега бившият халф на тима беше временен мениджър, след като пое “червените дяволи” през януари, замествайки изгонения Рубен Аморим. Под ръководството на Карик Юнайтед се преобрази и завършва сезона на трета позиция, с което си печели правото отново да играе в Шампионската лига.

Всичко по контракта с треньора беше договорено още преди дни, но последно имаше детайли за оформяне относно договорите на членовете на неговия щаб.

Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

