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Англия ще иска да се върне на победния път и да спечели групата срещу Панама

  • 27 юни 2026 | 12:20
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Англия излиза срещу Панама в Ню Джърси с ясна мисия: подпечатване на първото място в Група L и завръщане към победния път на Световното първенство 2026. Въпреки че „Трите лъва“ вече си осигуриха математическо класиране за елиминациите (1/16-финалите) благодарение на благоприятни резултати в другите групи, равенството 0:0 срещу Гана остави горчив вкус и повдигна въпроси около креативността в предни позиции. Момчетата на Томас Тухел ще искат да измият вкуса от нулевото реми, като спечелят срещу аутсайдера в групата.

За разлика от своя именит съперник, тимът на Панама вече е елиминиран от Мондиала след две минимални поражения с по 0:1 от Хърватия и Гана. Водените от Томас Кристиансен „каналджии“ все още нямат отбелязан гол в турнира и днес ще играят единствено за своята чест и за историческа първа точка. Очаква се Панама отново да заложи на изключително прибрана игра в дефанзивна формация 5-4-1, разчитайки на физическа здравина, за да ограничи пространствата за английските звезди. Любопитно е, че в състава им личат имената на няколко ветерани, които помнят тежкото поражение с 1:6 от Англия през 2018 година.

В лагера на Англия се очакват сериозни ротации по състава. Томас Тухел вероятно ще даде почивка на някои ключови фигури с леки травми, като контузения Рийс Джеймс и Деклан Райс, което отваря вратата за младока Коби Мейну в халфовата линия. Очаква се от първата минута да започнат и Букайо Сака и Маркъс Рашфорд двата фланга, които да раздвижат атаката и да захранват с топки капитана Хари Кейн.

Нов удар по амбициите на Англия и Тухел
Нов удар по амбициите на Англия и Тухел

“Трите лъва” ще се опитат да наложат своето темпо още от първата минута. Водени от тактическата дисциплина и експлозивната скорост по фланговете, англичаните ще търсят ранно попадение, с което да пречупят ентусиазма на съперника. Ключът за островитяните ще бъде креативността в средата на терена и хладнокръвието пред гола, тъй като Панама е известна с това, че умее да „затваря“ мачовете и да увлича противниците си в тежка физическа битка. Томас Тухел е наясно, че само убедителна победа ще върне пълното спокойствие в лагера на един от фаворитите за титлата.

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