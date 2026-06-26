Две от звездите на Англия пропуснаха тренировка преди мача с Панама

Ключови фигури в състава на Англия - Рийс Джеймс и Деклан Райс, не взеха участие в последната тренировка на отбора преди решителния мач срещу Панама от груповата фаза на Световното първенство, което породи опасения за контузии.

„Трите лъва“ се завърнаха на тренировъчната си база в Канзас Сити след нулевото равенство с Гана, но двамата основни играчи отсъстваха от заниманието в четвъртък.

Мачът срещу Панама е последен в групата и ще се изиграе на „МетЛайф Стейдиъм“. Според информациите 26-годишният Джеймс е получил разтежение в подколянното сухожилие по време на двубоя с Гана във вторник.

Сега селекционерът Томас Тухел е изправен пред сериозно изпитание относно състоянието на играча на Челси за сблъсъка в събота. Дори и да е на линия, Джеймс може да получи почивка, след като изигра два мача в рамките на една седмица.

Това би могло да отвори възможност за Джаръл Кунса или Джед Спесн да започнат като десен краен бранител, докато Нико О'Райли би заел позицията отляво на отбраната.

Ситуацията около Деклан Райс изглежда по-малко притеснителна. 27-годишният полузащитник на Арсенал беше забелязан с превръзка на левия си прасец след равенството с Гана. Това беше неговият 64-ти мач в един изключително натоварен сезон, като се съобщава, че е получил мускулна контузия.

Райс е готов да започне като титуляр, ако се наложи. Подобно на Джеймс обаче, той също може да бъде ротиран срещу отбора на Панама, който заема 42-ро място в световната ранглиста.

Друг фактор е, че Райс получи жълт картон в мача с Гана. Ново официално предупреждение в последния мач от групата би означавало, че той ще бъде наказан за 1/16-финалната фаза на турнира.

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