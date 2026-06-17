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  3. Бивш елитен съдия смята, че Меси е трябвало да бъде изгонен

Бивш елитен съдия смята, че Меси е трябвало да бъде изгонен

  • 17 юни 2026 | 16:06
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Лионел Меси може и да се радва на хеттрика си, но на първо място трябва да благодари за него на главния съдия Шимон Марчиняк - поне такова е мнението на бившия германски елитен съдия Патрик Итрих.

Капитанът на Аржентина вкара и трите гола за победата с 3:0 над Алжир в първия мач на световните шампиони на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико, но при 1:0 извърши изключително груб фаул срещу Аиса Манди, за който - изненадващо - не получи дори официално предупреждение от Марчиняк.

Спестиха ли червен картон на Лео Меси?
Спестиха ли червен картон на Лео Меси?

В 31-вата минута Меси изрита в гръб Манди в ситуация, в която топката бе дълбоко в полето на Алжир и нямаше никакви предпоставки за опасност. Нападателят на Интер Маями заби бутоните си в прасеца на алжирския футболист, чийто глезен се огъна много неприятно под създадения натиск.

"За мен това е червен картон. В Бундеслигата имахме много подобни ситуации, в които това бе наказанието", каза Итрих.

Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство
Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

"Според правилника това е чист червен картон. Ако аз бях на терена, щях да изгоня Меси. Мисля, че ако Марчиняк бе вдигнал червен картон, ВАР нямаше да има възможност да се намеси", допълни бившият рефер.

Със следващите си два гола в мача Меси изравни легендата на германския футбол Мирослав Клозе на върха във вечната класация по отбелязани попадения на световни първенства. И двата имат по 16 гола.

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