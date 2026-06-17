Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Звезда в CS похвали Меси

Звезда в CS похвали Меси

  • 17 юни 2026 | 14:24
  • 503
  • 0
Звезда в CS похвали Меси

Звездата Counter-Strike Уилям "mezii" Мериман се присъедини към милионите фенове, впечатлени от поредното велико представяне на Лионел Меси. Аржентинската легенда отбеляза хеттрик при победата с 3:0 над Алжир в първия мач на "гаучосите" на Мондиал 2026.

Играчът на Vitality обаче няма никакви съмнения по темата. В социалните мрежи той публикува кратко, но ясно послание: "Няма дебат".

С публикацията си британецът ясно показа, че според него Меси безспорно е най-добрият във футбола след поредното магическо шоу с националната фланелка на Аржентина.

Снимка: HLTV

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

NRG се раздели с Александър "br0" Бро

NRG се раздели с Александър "br0" Бро

  • 17 юни 2026 | 09:35
  • 1317
  • 0
MSI 2026 е съвсем близо - ясен е форматът и първият голям сблъсък

MSI 2026 е съвсем близо - ясен е форматът и първият голям сблъсък

  • 16 юни 2026 | 18:59
  • 636
  • 0
Imperial се раздели с дългогодишния си треньор

Imperial се раздели с дългогодишния си треньор

  • 16 юни 2026 | 18:33
  • 757
  • 0
Азия загуби сигурното си място си в заключителните етапи на Мейджъра в Сингапур

Азия загуби сигурното си място си в заключителните етапи на Мейджъра в Сингапур

  • 16 юни 2026 | 12:49
  • 693
  • 0
Изненади преди четвъртфиналите в Кьолн

Изненади преди четвъртфиналите в Кьолн

  • 16 юни 2026 | 00:40
  • 890
  • 0
BC.Game се раздели с португалецът krazy

BC.Game се раздели с португалецът krazy

  • 15 юни 2026 | 19:34
  • 421
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

  • 17 юни 2026 | 13:14
  • 15896
  • 61
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

  • 17 юни 2026 | 14:09
  • 13117
  • 44
Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

Няма друг като Меси! Гениален хеттрик и знаменити рекорди осигуриха мечтан старт на Аржентина

  • 17 юни 2026 | 06:00
  • 104589
  • 186
Григор Димитров излиза срещу Конър Ганън в Дъблин

Григор Димитров излиза срещу Конър Ганън в Дъблин

  • 17 юни 2026 | 15:05
  • 247
  • 0
Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

Официално: капитанът на Манчестър Сити е второто ново попълнение на Моуриньо в Реал Мадрид

  • 17 юни 2026 | 12:27
  • 15261
  • 5
Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

Меси е статистическият крал в историята на Световното първенство

  • 17 юни 2026 | 11:40
  • 6324
  • 11