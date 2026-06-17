Звезда в CS похвали Меси

Звездата Counter-Strike Уилям "mezii" Мериман се присъедини към милионите фенове, впечатлени от поредното велико представяне на Лионел Меси. Аржентинската легенда отбеляза хеттрик при победата с 3:0 над Алжир в първия мач на "гаучосите" на Мондиал 2026.

Играчът на Vitality обаче няма никакви съмнения по темата. В социалните мрежи той публикува кратко, но ясно послание: "Няма дебат".

С публикацията си британецът ясно показа, че според него Меси безспорно е най-добрият във футбола след поредното магическо шоу с националната фланелка на Аржентина.

Снимка: HLTV

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