Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Мексико
  3. Агире: Не съм изпитвал по-голяма емоция през всичките си години във футбола от това Световното да е в Мексико

Агире: Не съм изпитвал по-голяма емоция през всичките си години във футбола от това Световното да е в Мексико

  • 11 юни 2026 | 11:57
  • 269
  • 0

Селекционерът на един от съдомакините на Мондиал 2026 Мексико Хавиер Агире се позова на спомени от последното домакинско Световно първенство, докато се готви за откриващия мач на турнира срещу Южна Африка, четири десетилетия след като излезе на терена на „Естадио Ацтека“ като футболист.

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Агире каза, че никакъв опит през 50-те му години в играта не може да се сравни с емоциите от Мондиал на родна земя. „Не съм изпитвал по-голяма емоция през 50-те си години във футбола от Световно първенство у дома. Това е нещо незабравимо“, заяви мексиканският селекционер.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Хавиер Агире беше част от отбора на Мексико на Световното първенство през 1986 година и игра в откриващия мач срещу Белгия, също на „Ацтека“, преди по-късно да води отбора на турнирите през 2002 г. и 2010 г.

Сега, в третия си период като треньор, 67-годишният специалист коментира, че се е опитал да предаде увереност на състава, готвещ се да преживее за първи път домакинско Световно първенство.

„Спомням си увереността, с която излязохме срещу Белгия. Искам да убедя играчите, че това може да бъде страхотен ден за нас, че може да бъде празник, който ще се помни десетилетия“, обясни Агире и увери, че тимът му е готов за предизвикателствата, които идват с откриването на шампионата пред повече от 80 000 фенове, подчертавайки, че „не става въпрос само за футбол, а за емоционален баланс“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Тухел: Много добро отборно представяне на Англия, спокоен съм

Тухел: Много добро отборно представяне на Англия, спокоен съм

  • 11 юни 2026 | 10:00
  • 1462
  • 0
Българските национали между Ямал и Кристиано

Българските национали между Ямал и Кристиано

  • 11 юни 2026 | 07:40
  • 11232
  • 16
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

  • 11 юни 2026 | 07:12
  • 17618
  • 22
Скалони отправи послание към аржентинските фенове

Скалони отправи послание към аржентинските фенове

  • 11 юни 2026 | 06:18
  • 2421
  • 0
Байерн се приближава до желания защитник

Байерн се приближава до желания защитник

  • 11 юни 2026 | 05:57
  • 3350
  • 0
Алжир напомпа мускули с разгром срещу Боливия

Алжир напомпа мускули с разгром срещу Боливия

  • 11 юни 2026 | 05:34
  • 3240
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

  • 11 юни 2026 | 11:58
  • 3761
  • 4
Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

Тимът на Мъри готов да даде халф на ЦСКА, в Турция се объркаха кой от двата “червени” клуба го иска

  • 11 юни 2026 | 11:10
  • 7269
  • 24
Българските национали между Ямал и Кристиано

Българските национали между Ямал и Кристиано

  • 11 юни 2026 | 07:40
  • 11232
  • 16
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

  • 11 юни 2026 | 07:12
  • 17618
  • 22
Левски уреди младежки национал

Левски уреди младежки национал

  • 11 юни 2026 | 09:10
  • 13449
  • 9
България ще търси реванш срещу Иран във VNL

България ще търси реванш срещу Иран във VNL

  • 11 юни 2026 | 07:27
  • 9503
  • 3