Агире: Не съм изпитвал по-голяма емоция през всичките си години във футбола от това Световното да е в Мексико

Селекционерът на един от съдомакините на Мондиал 2026 Мексико Хавиер Агире се позова на спомени от последното домакинско Световно първенство, докато се готви за откриващия мач на турнира срещу Южна Африка, четири десетилетия след като излезе на терена на „Естадио Ацтека“ като футболист.

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Агире каза, че никакъв опит през 50-те му години в играта не може да се сравни с емоциите от Мондиал на родна земя. „Не съм изпитвал по-голяма емоция през 50-те си години във футбола от Световно първенство у дома. Това е нещо незабравимо“, заяви мексиканският селекционер.

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Хавиер Агире беше част от отбора на Мексико на Световното първенство през 1986 година и игра в откриващия мач срещу Белгия, също на „Ацтека“, преди по-късно да води отбора на турнирите през 2002 г. и 2010 г.

Сега, в третия си период като треньор, 67-годишният специалист коментира, че се е опитал да предаде увереност на състава, готвещ се да преживее за първи път домакинско Световно първенство.

„Спомням си увереността, с която излязохме срещу Белгия. Искам да убедя играчите, че това може да бъде страхотен ден за нас, че може да бъде празник, който ще се помни десетилетия“, обясни Агире и увери, че тимът му е готов за предизвикателствата, които идват с откриването на шампионата пред повече от 80 000 фенове, подчертавайки, че „не става въпрос само за футбол, а за емоционален баланс“.

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Снимки: Imago